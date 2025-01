ASML erzielt Rekordumsatz und übertrifft Erwartungen

Der Chipausrüster ASML hat im vierten Quartal einen Rekordumsatz erzielt. So stiegen die Erlöse von rund 7,5 Milliarden Euro im Vorquartal auf 9,3 Milliarden Euro, wie das niederländische Unternehmen am Mittwoch in Veldhoven mitteilte. Das lag sowohl über den Erwartungen des Unternehmens als auch der Analysten.

Die Bruttomarge verbesserte sich im Quartalsvergleich um 0,9 Prozentpunkte auf 51,7 Prozent, womit ASML ebenfalls besser abschnitt als gedacht. Unter dem Strich verdiente der Konzern 2,7 Milliarden Euro, nach 2,1 Milliarden Euro im Vorquartal. Stark entwickelte sich der Auftragseingang: Hier holte ASML Neugeschäft rund 7,1 Milliarden Euro herein. Analysten hatten mit rund der Hälfte gerechnet.

Für das erste Quartal geht der Spezialist für Lithographie-Systeme zur Herstellung modernster Computerchips, die auch für KI-Anwendungen wichtig sind, von guten Geschäften aus. Dabei dürfte der Umsatz mit prognostizierten 7,5 Milliarden bis 8 Milliarden Euro jedoch nicht an das Rekordniveau aus dem Schlussquartal heranreichen. Die Bruttomarge hingegen soll auf 52 bis 53 Prozent steigen. Analysten hatten hier ebenfalls mit weniger gerechnet. Die Prognose für 2025 bestätigte ASML. KI bleibe dabei der Wachstumstreiber für die Chipindustrie.