EQS-News: FAVEOS SE und Biogas Service Tarmstedt GmbH gründen das Joint Venture PowerWerker als EPC-Anbieter für Großbatteriespeicher

FAVEOS SE und Biogas Service Tarmstedt GmbH gründen das Joint Venture PowerWerker als EPC-Anbieter für Großbatteriespeicher



Frankfurt am Main, 29. Januar 2025 – Die FAVEOS SE und die Biogas Service Tarmstedt GmbH haben am gestrigen Tage das Joint Venture Powerwerker GmbH gegründet, an welchem beide Gesellschaften zu jeweils fünfzig Prozent beteiligt sind.

Gemeinsam streben die Joint Venture Partner an, die Powerwerker GmbH zu einem der führenden EPC- (Planung, Beschaffung, Bau) Anbieter für Großbatteriespeicher in der DACH-Region zu entwickeln.

„Ein zügiger Ausbau der Speicherkapazitäten ist essenziell für das Gelingen der Energiewende und wird laut führenden Forschungsinstituten zu einem exponentiellen Wachstum im Bereich der Großbatteriespeicher führen“, kommentiert Gerrit Janssen, Vorstandsvorsitzender der FAVEOS SE die vollzogene Gründung. „Ob Netzinfrastruktur, Solar, Wind, Biogas oder Ladesäulen; Batteriespeicher werden in den verschiedensten Bereichen der Energiewirtschaft in den kommenden Jahren eine herausragende Rolle spielen“, so Janssen weiter.

„Mit der Bündelung unserer Kompetenzen sind wir in der Lage, für unsere zukünftigen Kunden Großbatteriespeicheranlagen professionell zu planen, qualitativ hochwertig und günstig zu beschaffen sowie sicher zu bauen. Darüber hinaus werden wir auf Wunsch auch während der Betriebsphase der Anlagen die Wartung und den Service für unsere Kunden übernehmen“, erläutert Stefan Heins, geschäftsführender Gesellschafter der Biogas Service Tarmstedt GmbH das Dienstleistungsportfolio der Powerwerker GmbH.

Weitere Informationen über das neu gegründete Joint Venture sind der Website www.PowerWerker.de zu entnehmen.

Über die FAVEOS SE:

Die FAVEOS SE ist eine börsengelistete Beteiligungsholding (Börsenkürzel C45) im Bereich der erneuerbaren Energien und Versorgungsnetze. Die Unternehmen der FAVEOS-Gruppe leisten einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Energiewende, indem sie u. a. den Ausbau der Speicherkapazitäten und die Modernisierung der Netzinfrastruktur beschleunigen. Dabei profitiert FAVEOS gleichermaßen vom erstklassigen Zugang zum internationalen Beschaffungsmarkt, dem jahrzehntelangen Know-how im Projektmanagement sowie dem umfangreichen Netzwerk zur Anwendungs- und Kapitalseite.

Über die Biogas Service Tarmstedt GmbH:

Die Biogas Service Tarmstedt GmbH ist ein inhabergeführtes Unternehmen für die Planung, den Bau, die Erweiterung und Flexibilisierung sowie die Wartung und Sanierung von Biogasanlagen. Regional verwurzelt und international erfahren betreut das Unternehmen regelmäßig über 1.000 Kunden mit mehr als 150 Mitarbeitern. Mit über 15 Jahren Erfahrung im Anlagenbau und als serviceorientiertes Unternehmen mit eigenem Logistik-Zentrum ist Biogas Service Tarmstedt ein zuverlässiger Partner für seine Kunden. Den Blick auf die Zukunft gerichtet, will das Unternehmen neben Biogas weitere Schlüsseltechnologien der Energiewende gezielt vorantreiben.

Kontakt:

FAVEOS SE

Gerrit Janssen, Vorstandsvorsitzender

ir@faveos.com

www.faveos.com

