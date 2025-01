IRW-News: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy Corp. gibt den Abschluss seiner nicht über Broker vermittelten 2,1-Mio.-$-Privatplatzierung unter Beteiligung von Eric Sprott bekannt

IRW-PRESS: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy Corp. gibt den Abschluss seiner nicht über Broker vermittelten 2,1-Mio.-$-Privatplatzierung unter Beteiligung von Eric Sprott bekannt

Montreal, Quebec - 29. Januar 2025 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (Manganese X oder das Unternehmen) gibt den erfolgreichen Abschluss seiner Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die Platzierung) bekannt, bei der ein Bruttoerlös von 2.100.000 $ durch die Ausgabe von insgesamt 60.000.000 Zeichnungsscheinen (die Zeichnungsscheine) zu einem Zeichnungspreis von 0,035 $ pro Zeichnungsschein erzielt wurde. Die Platzierung wurde am 2. Januar 2025 in einer Pressemitteilung angekündigt.

Der Bruttoerlös aus der Platzierung wird aktuell auf einem Treuhandkonto verwahrt und für das Unternehmen freigegeben, sobald alle erforderlichen Zustimmungen der Aktionäre und Regulierungsbehörden (die Genehmigungen) eingeholt wurden. Dazu zählt auch die Zustimmung der Aktionäre zur Schaffung einer neuen Control Person" gemäß den Statuten der TSX Venture Exchange (die TSXV). Die Platzierung bedarf der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSXV.

Nach dem Erhalt der entsprechenden Genehmigungen wird jeder Zeichnungsschein automatisch und ohne zusätzliche Gegenleistung in eine Wertpapiereinheit des Unternehmens (Einheit) umgewandelt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (Aktie) und einem halben Aktienkaufwarrant. Jeder ganze Warrant (Warrant) berechtigt dessen Inhaber innerhalb von 36 Monaten nach dem Ausgabedatum zum Kauf einer zusätzlichen Aktie (Warrant-Aktie) zum Preis von 0,06 $ pro Warrant-Aktie.

Sollten die Genehmigungen nicht bis spätestens 31. März 2025 vorliegen, werden die Zeichnungsscheine annulliert und die Treuhandgelder an die zeichnenden Personen zurückgezahlt.

Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere sind an eine von der TSXV bzw. per Gesetz vorgeschriebene Haltedauer gebunden, die am 29. Mai 2025 erlischt.

Umfangreiches Investment von Eric Sprott

Herr Eric Sprott hat sich über die Firma 2176423 Ontario Ltd., die sich in seinem wirtschaftlichen Eigentum befindet, mit einem Betrag in Höhe von 2.000.000 $ beteiligt und 57.142.857 Zeichnungsscheine gezeichnet. Bei der Umwandlung gehen 57.142.857 Aktien und 28.571.428 Warrants in den Besitz von Herrn Sprott über, das entspricht 26,63 % der dann ausstehenden Aktien (nicht verwässert) bzw. 35,25 % (teilweise verwässert) bei vollständiger Ausübung der Warrants.

Aktionärsversammlung zur Einholung der Zustimmung

Das Unternehmen wird am 28. Februar 2025 eine außerordentliche Hauptversammlung abhalten, um unter anderem die Bestellung von Herrn Sprott über 2176423 Ontario Ltd. als neue Control Person des Unternehmens zu genehmigen. Weitere Einzelheiten zur Versammlung, einschließlich Stichtag, Austragungsort und Uhrzeit, sind im Ankündigungsschreiben und im Rundschreiben der Unternehmensführung zur Versammlung enthalten, die beide im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingesehen werden können.

Verwendung des Erlöses

Der Nettoerlös wird voraussichtlich vor allem für die weitere Erschließung des Projekts Battery Hill in New Brunswick verwendet, unter anderem für den Abschluss einer Vormachbarkeitsstudie. Ein Teilbetrag wird in das allgemeine Betriebskapital fließen. Bei der Platzierung wurde die von der TSXV genehmigte Ausnahmeregelung zum Mindestpreis (Minimum Price Exception) in Anspruch genommen, nach der Emissionen unter 0,05 $ pro Zeichnungsschein zulässig sind. Das Unternehmen bestätigt, dass der Erlös keinesfalls für Zahlungen an sogenannte Non-Arms Length Parties (siehe Fremdvergleichsgrundsatz) oder für IR-Aktivitäten verwendet wird.

Über Manganese X Energy Corp.

Manganese X hat sich zum Ziel gesetzt, sein Projekt Battery Hill zu einem Produktionsbetrieb auszubauen, um so das erste börsennotierte Manganbergbauunternehmen in Kanada und den USA zu sein, das hochreines, EV-kompatibles Mangan zur Versorgung der nordamerikanischen Lieferkette vermarktet. Das Unternehmen beabsichtigt, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen, und strebt nach neuen kohlenstoffarmen und effizienteren Methoden, die auch eine Herstellung von Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.manganesexenergycorp.com.

Für das Board of Directors von

MANGANESE X ENERGY CORP.

Martin Kepman

CEO und Direktor

E-Mail: martin@kepman.com

Tel: 1-514-802-1814

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, wie z.B. Aussagen in Bezug auf die zukünftigen Geschäftstätigkeiten und Aktivitäten des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf die Annahme des Angebots durch die TSXV, die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten, die Umwandlung der Zeichnungsscheine in Einheiten, die bevorstehende Jahres- und außerordentliche Aktionärsversammlung, die Schaffung einer neuen Kontrollperson, die erwartete Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und die Ziele und Pläne des Unternehmens für 2025, einschließlich, aber nicht beschränkt auf sein Pilotanlagenprojekt und die PFS. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen vorausgesagt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie von Manganese X als vernünftig angesehen werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Diese und andere Risiken werden in der Einreichung des Unternehmens auf SEDAR+ offengelegt, die Investoren vor jeder Transaktion mit den Wertpapieren des Unternehmens lesen sollten. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Manganese X übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

