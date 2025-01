Sony-Finanzchef Totoki leitet künftig Gesamtkonzern

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Tokio (Reuters) - Der bisherige Finanzchef von Sony wird künftig den Gesamtkonzern führen. Hiroki Totoki werde zum 1.

April Kenichiro Yoshida als Vorstandsvorsitzenden ablösen, teilte der japanische Elektronik-Konzern am Mittwoch mit. Yoshida behalte allerdings seinen Posten als Vorsitzender des Verwaltungsrats. Die Aktien von Sony stiegen daraufhin an der Börse in Tokio um knapp vier Prozent.

Totoki verantwortet die Finanzen des Konzerns seit 2023 und überwachte als Verwaltungsratsvorsitzender der wichtigen Videospiele-Sparte deren Sparkurs. "Er ist eine Führungspersönlichkeit, die in der Lage ist, unserer Vision und Strategie für künftiges Wachstum Gestalt zu geben", sagte der scheidende Sony-Chef Yoshida über Totoki.

(Bericht von Sam Nussey und Kantaro Komiya; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)