UPS rechnet mit Umsatzrückgang - Weniger Pakete von Amazon

(Reuters) - Der weltgrößte Paketlieferdienst UPS rechnet für 2025 mit einem stärkeren Umsatzrückgang als der Markt erwartet hatte.

Mit der neuen Prognose schickte der US-Konzern seine Aktien auf Talfahrt, die im vorbörslichen Handel um fünf Prozent nachgaben. UPS werde künftig deutlich weniger Pakete für den Online-Händler Amazon transportieren, der immer stärker auf eigene Zustellnetze setzt, kündigte der DHL-Konkurrent an.

UPS prognostizierte für das laufende Jahr einen Umsatz von 89 Milliarden Dollar, im Vorjahr waren es noch 91 Milliarden Dollar. Der Konzern wolle damit künftig aber profitabler arbeiten, kündigte UPS-Chefin Carol Tome am Donnerstag an. Ohne Amazon explizit zu nennen, erklärte UPS, der Konzern habe eine Übereinkunft mit seinem größten Kunden erzielt, das transportierte Volumen bis zur zweiten Jahreshälfte 2026 um 50 Prozent zu senken. Im US-Heimatmarkt werde sich der Umsatzrückgang über das Jahr beschleunigen, hieß es weiter. UPS sieht im Volumen-Rückgang aber auch Vorteile: Damit könnten die Kosten gedrückt werden, hieß es in einer Analysten-Präsentation. Der Konzern brauche damit weniger Lagerhäuser, Lieferfahrzeuge und Flugzeuge. Damit könne die Marge gesteigert werden.

