Ethereum Kurs: Anleger nach Lagarde-Äußerungen unbeeindruckt

Der Ethereum Kurs zeigt sich auch am Freitag und damit nach den Sitzungen der großen Notenbanken Fed und EZB in guter Verfassung. Anleger geben die Hoffnung weiterhin nicht auf, dass der geldpolitische Gegenwind in Zukunft doch wieder geringer ausfällt als bis dato gedacht. Indes zeigen sich Investoren von den jüngsten Aussagen durch die EZB-Präsidentin unbeeindruckt.

Lagarde erteilt Bitcoin eine verbale Absage – Investoren hoffen weiterhin auf Trump

Christine Lagarde gehe davon aus, dass der Bitcoin nicht in die Reserven der Zentralbanken der Eurozonenländer gelangen werde.

Die Absage der EZB-Präsidentin an die Einführung strategischer Bitcoin-Reserven lässt Anleger kalt. Die Entwicklungen zeigen, dass die Musik offensichtlich weiterhin in den Vereinigten Staaten gespielt wird. Die Hoffnung ist groß, dass der US-Präsident Donald Trump schon bald konkrete Pläne zur Einführung strategischer Bitcoin-Reserven vorstellt.

Mittlerweile ist Trump schon rund anderthalb Wochen im Amt. Während seines Wahlkampfs hatte er die Kryptowelt regelrecht umgarnt und zahlreiche Versprechen gemacht. In der vergangenen Woche hatte der Republikaner etwa eine Durchführungsverordnung zur Einrichtung einer Arbeitsgruppe für digitale Vermögenswerte angeordnet. Geprüft werden sollen allerdings lediglich die Vorteile einer möglichen Krypto-Reserve.