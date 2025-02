Bayer beantragt EU-Zulassung für Kerendia gegen Herzinsuffizienz

BERLIN (dpa-AFX) - Bayer hat in der Europäischen Union die Zulassung des Mittels Finerenon zur Behandlung einer bestimmten Form der Herzinsuffizienz beantragt. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern will laut einer Mitteilung vom Montag mit dem Medikament mit dem Markennamen Kerendia Erwachsene mit einer Herzinsuffizienz mit einer linksventrikulären Auswurfleistung von mindestens 40 Prozent behandeln.

Kerendia ist in mehr als 90 Ländern weltweit für die Behandlung der chronischen Nierenerkrankung (CKD) in Verbindung mit Typ-2-Diabetes (T2D) bei Erwachsenen zugelassen. Bayer kalkuliert für die Zukunft mit einem jährlichen Spitzenumsatz von drei Milliarden Euro. Das würde helfen, Einbußen mit Kassenschlagern wie Xarelto und Eylea zumindest teilweise aufzufangen, die nach Patentabläufen zunehmend Umsatzeinbußen spüren werden. Aktuell ist erst einmal Xarelto stark davon betroffen.

Die Geschäfte mit Kerendia liefen auch stark an, 2023 erzielte Bayer damit Erlöse von 270 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten 2024 wuchs der Umsatz auf 326 Millionen Euro, was aber noch ein sehr kleiner Anteil am Pharmageschäft ist./mis/tav/jha/