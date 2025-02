Devisen: Euro auf tiefstem Stand seit 2022 - Kanadischer Dollar bricht ein

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist aus Furcht vor einem Handelskrieg zwischen den USA und anderen Ländern schwach in die Woche gestartet. Der Kurs fiel in der Nacht auf Montag bis auf 1,0141 US-Dollar und damit den tiefsten Stand seit November 2022. Zuletzt konnte sich der Euro etwas erholen, kostete aber mit 1,0240 Dollar immer noch etwa einen Cent weniger als am Freitagabend.

Der Euro ist seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten Anfang November unter Druck. Davor hatte der Euro noch mehr als 1,09 Dollar gekostet. Am Wochenende hatte Trump seine Drohung wahrgemacht und weitreichende Zölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und China verhängt.

Starke Kurseinbrüche zeigte sich bei den vom Handelskonflikt direkt betroffenen Nachbarländern der USA. Heftig traf es den kanadischen Dollar. Im Handel mit dem Dollar rutschte der Kurs auf den tiefsten Stand seit 22 Jahren. Zeitweise wurden in der vergangenen Nacht rund 1,48 kanadische Dollar für einen Dollar gezahlt und damit so viel wie zuletzt im Jahr 2003.

Kursverluste von mehr als drei Prozent zeigten sich beim Handel zwischen dem Dollar und dem mexikanischen Peso. Hier wurden in der vergangenen Nacht zeitweise 21,29 Peso für einen Dollar gezahlt und damit so viel wie seit März 2022 nicht mehr./jkr/jsl/jha/