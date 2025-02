Transferfenster schließt - Endspurt am Deadline Day

BERLIN (dpa-AFX) - Bis 20.00 Uhr an diesem Montag können die deutschen Fußball-Proficlubs noch neue Spieler verpflichten. Dann endet die Winter-Transferperiode, die am 1. Januar begonnen hatte. Nach einer Entscheidung der Deutschen Fußball Liga (DFL) können diesmal zwei Stunden länger Spieler transferiert werden. Bislang war für Spielertransfers um 18.00 Uhr Schluss.

Für gewöhnlich gibt es am sogenannten Deadline Day reichlich Bewegung auf dem Transfermarkt, sowohl auf der Zugangs- als auch Abgangsseite. Auch in den anderen europäischen Topligen endet die Transferfrist am Montag, allerdings mitunter zu anderen Uhrzeiten. Abgänge sind danach noch in Länder mit einem späteren Transferstopp wie die Türkei oder Österreich möglich.

In der Regel sind der 31. Januar oder der 1. Februar im Winter der traditionelle Deadline Day. Da diese 2025 aber auf einen Freitag und Samstag fielen, wurde das Ende der Wechselfrist auf den 3. Februar verschoben./jgl/DP/he