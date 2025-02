Die meistgehandelten Produkte: Infineon übertrifft Erwartungen und legt zweistellig zu!

Der DAX® eröffnete heute etwas stabiler bei 21.470 Punkten und notiert nun auf Vortagsniveau. China hat heute morgen Zölle auf gewisse US-Importe angekündigt. Die Zölle seitens der USA auf Kanada und Mexiko, die heute eingeführt werden hätten sollen, wurden erstmal um einen Monat nach hinten geschoben. Diese Nachricht sorgte bei vielen Anlegern für Erleichterung. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Call Optionsscheine auf Rheinmetall.

Das Papier des deutschen Rüstungskonzerns steht heute im Xetra-Handel knapp 3% im Minus. Noch kurz nach Eröffnung erreichte die Aktie ein neues Rekordhoch bei fast 775 EUR. Jetzt steht das Papier wieder bei 742 EUR. Auch an einem schwachen Handelstag wie gestern konnte das Papier ein neues Allzeithoch erreichen. Die Entwicklungen der US-Zölle deuten darauf hin, dass Trump seine Drohungen an die NATO-Partner wahr machen könnte. Dies würde bedeuten, dass die Mitglieder 5% ihres BIPs in die Verteidigung investieren müssten. Anleger und Analysten bleiben optimistisch gestimmt. Auch Long Faktor-Optionsscheine auf Novo-Nordisk stehen im Blickpunkt der Anleger. Die Aktie des Pharmaunternehmens gab gestern um mehr als 2% nach. Das Papier befindet sich seit Juli 2024 in einem Abwärtstrend. Vergangene Woche meldete Novo-Nordisk einen Studienerfolg zum Wirkstoff Amycretin. Die Aktie kletterte infolgedessen wieder nach oben. Zuletzt sind Call Knock-Out-Optionsscheine auf Infineon stark gefragt. Infineon legte im frühen Handel schon stark zu. Das Papier steht über 10% im Plus. Der Konzern gab heute seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr bekannt. Nach einem prognostizierten, leichten Rückgang wird nun statdessen ein leicht höherer Umsatz für das Geschäftsjahr erwartet. Diese Nachrichten befeuerten die Aktien und trieben sie an die Spitze des DAX®.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD4731 5,97 21408,00 Punkte 21982,935153 Punkte 41,27 Open End Infineon Technologies AG Call HC18SK 0,74 34,2675 EUR 27,334717 EUR 4,82 Open End DAX® Call UG0ZRY 17,86 21416,00 Punkte 19639,463805 Punkte 10,60 Open End DAX® Put UG1MXZ 3,30 21408,00 Punkte 21709,79777 Punkte 61,78 Open End DAX® Call UG1MK4 7,18 21416,00 Punkte 20719,667477 Punkte 31,41 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.02.2025; 10:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Omega Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call HD466L 7,69 746,60 EUR 700,00 EUR 6,99 19.03.2025 Rheinmetall AG Call HD4PWU 11,45 746,60 EUR 675,00 EUR 4,79 18.06.2025 Novartis AG Call UG0TE9 0,87 95,94 CHF 88,00 CHF 8,73 19.03.2025 Rheinmetall AG Call HD4PX9 24,86 744,30 EUR 525,00 EUR 2,66 17.12.2025 Mastercard Inc. Call HD4PEE 12,67 564,25 USD 475,00 USD 3,67 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.02.2025; 10:25 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Long HD1J6G 1,94 21412,00 Punkte 20574,37 Punkte 25 Open End Novo-Nordisk AS Long HD7HLF 1,69 81,75 USD 55,11 USD 3 Open End Alphabet Inc. (C Shares) Long HD746J 3,35 202,81 USD 177,35 USD 8 Open End Siemens Energy AG Long HD5ZVB 1,28 55,71 EUR 46,24 EUR 6 Open End DAX® Long HD6QGA 16,74 21412,50 Punkte 17145,60 Punkte 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.02.2025; 10:30 Uhr;

