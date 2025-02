Die meistgehandelten Produkte: Palantir mit Kursexplosion!

Der DAX® eröffnete heute deutlich tiefer im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages. Von knapp 21.400 Punkten konnte sich der deutsche Leitindex wieder um mehr als 80 Punkte aufwärts kämpfen. Der drohende Handelskrieg zwischen den USA und China sorgt für getrübte Stimmung an den Aktienmärkten. Gestern nach US-Börsenschluss veröffentlichten einige Unternehmen ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Call Optionsscheine auf Advanced Micro Devices.

Die Aktie von AMD stieg gestern um mehr als 4,5% knapp unter die Marke von 120 USD. Kurz nach US-Börsenschluss gab das Unternehmen dann die Quartalszahlen bekannt. Der Halbleiterkonzern konnte die Umsatz- und Gewinnprognosen übertreffen. Doch das wichtigste Geschäftsfeld, der Verkauf von KI-Chips, konnte die Erwartungen nicht treffen. Damit bleibt der Abstand zum Marktführer NVIDIA weiterhin enorm. Dies sorgte für gedrückte Stimmung. Das Papier steht vorbörslich rund 8% im Minus. Auch Long Faktor-Optionsscheine auf Palantir stehen heute im Mittelpunkt der Anleger. Die Aktie des Software-Entwicklers explodierte gestern. Um 24% ging es für das Papier nach oben. Palantir konnte alle Erwartungen zum 4. Quartal übertreffen. Für das Gesamtjahr hat das Unternehmen außerdem eine überzeugende Umsatzprognose vorgelegt. Dieser optimitische Ausblick sorgte bei Analysten und Anlegern für Begeisterung. Zuletzt sind Long Faktor-Optionsscheine auf TotalEnergies stark gefragt. Das Papier des französischen Energieunternehmens legte gestern Nachmittag stark zu. Heute notiert die Aktie schon bei 57,83 EUR, 1,4% höher. Das Unternehmen teilte gestern eine Dividendenerhöhung und weitere Aktienrückkäufe mit.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD4C7Y 7,60 21457,50 Punkte 22199,93 Punkte 28,72 Open End DAX® Call UG1MTB 2,22 21452,50 Punkte 21257,06 Punkte 113,20 Open End DAX® Call UG25XT 1,51 21452,50 Punkte 21333,30 Punkte 185,75 Open End Hochtief AG UG0VJL 2,29 138,60 EUR 116,55 EUR 5,65 Open End DAX® Call UG1AZ9 8,68 21455,00 Punkte 20605,81 Punkte 25,74 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.02.2025; 11:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Omega Letzter Bewertungstag Advanced Micro Devices Inc. Call HD7QUF 0,15 109,40 USD 135,00 USD 11,76 19.03.2025 Novartis AG Call HD1HL4 1,26 96,51 CHF 85,00 CHF 6,66 18.06.2025 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Call UG0NFV 0,74 58,98 EUR 60,00 EUR 3,99 17.06.2026 DAX® Put UG0CLU 9,29 21465,00 Punkte 21200,00 Punkte -10,30 19.12.2025 Novo-Nordisk AS Call UG1XSE 1,28 612,90 DKK 600,00 DKK 3,87 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.02.2025; 11:25 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Faktor Letzter Bewertungstag TotalEnergies SE Long HC19U8 8,05 57,82 EUR 38,02 EUR 3 Open End Rheinmetall AG Long HD3X9V 24,36 761,90 EUR 505,59 EUR 3 Open End DAX® Long HC01KR 8,17 21465,50 Punkte 20075,21 Punkte 15 Open End Palantir Technologies Inc. Long UG0W70 33,31 102,455 USD 77,89 USD 4 Open End Palantir Technologies Inc. Long UG0W73 36,87 102,455 USD 83,08 USD 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.02.2025; 11:30 Uhr;

