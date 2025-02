IRW-News: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy Corp. berichtet über wichtige Erfolge und skizziert seine Strategien für 2025

IRW-PRESS: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy Corp. berichtet über wichtige Erfolge und skizziert seine Strategien für 2025

Manganese X Energy Corp. erzielt im Projekt Battery Hill Fortschritte auf dem Weg zur Vermarktung von Mangan für Elektrofahrzeuge

Montreal, Quebec - 5. Februar 2025 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) (Manganese X oder das Unternehmen) ist stolz, bekannt geben zu können, dass im Manganprojekt Battery Hill unweit von Woodstock in New Brunswick beachtliche Fortschritte erzielt werden konnten. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, zum ersten börsennotierten Bergbauunternehmen in Kanada und den Vereinigten Staaten zu werden, das hochreines, EV-kompatibles Mangan vermarktet.

Wichtigste Meilensteine

CEO Martin Kepman skizzierte die strategische Vision des Unternehmens und hob eine maßgebliche Beteiligung in Höhe von 2.000.000 $ von Herrn Eric Sprott hervor, der 57.142.857 Zeichnungsscheine zeichnete. Vorbehaltlich der Beschlussfassung der Aktionäre bei der Jahreshauptversammlung der Aktionäre (AGM) am 28. Februar 2028 im Hinblick auf die Control Person sowie der finalen Genehmigung der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange wird Herr Sprott mit dieser Beteiligung zu einer Control Person von Manganese X.

Diese Beteiligung wird von den Aktionären und auch von der Öffentlichkeit breitflächig unterstützt, so Kepman. Wir heißen Herrn Eric Sprott in der Familie von Manganese X sehr herzlich willkommen. Sein Know-how und das beträchtliche Investment, das er getätigt hat, verbessern unsere finanzielle Stabilität, beschleunigen den Fortschritt bei der bevorstehenden Vormachbarkeitsstudie (PFS) und eröffnen entsprechende Möglichkeiten in puncto Lizenzierung und Technologie.

Mit Blick in die Zukunft fügt Kepman hinzu: Die sich bis 2030 abzeichnende Versorgungsknappheit bei hochreinem Mangan macht uns zu einem Hauptlieferanten der Elektrofahrzeug- und Energiespeichermärkte Nordamerikas. Unsere Arbeit befeuert die Innovation und fördert die nachhaltige Entwicklung der Elektrofahrzeugbranche.

Strategien und Ziele für 2025

Vormachbarkeitsstudie (PFS)

- Einleitung einer PFS im zweiten Quartal zur rascheren Erschließung und Genehmigung der Lagerstätte Battery Hill.

- Durchführung von Umwelt-, Sozial-, Kommunal- und Geotechnikstudien zur Unterstützung der PFS.

- Erstellung von Ökobilanzen als Orientierungshilfe bei umweltverträglichen Entscheidungen.

- Fortsetzung von Gesprächen mit bzw. Berichterstattung an die First Nations im Projektgebiet.

Partnerschaften und Abnahmevereinbarungen

- Fortsetzung der Präqualifizierungsarbeiten mit dem führenden US-amerikanischen Batterietechnologieanbieter C4V zur Bestätigung, dass das hochreine Mangansulfat-Monohydrat (HPMSM) die Spezifikationen erfüllt. In Verbindung mit der Unterzeichnung einer unverbindlichen Absichtserklärung soll dies zu einer möglichen Abnahmevereinbarung führen.

- Absicherung weiterer unverbindlicher Abnahmevereinbarungen und Fortsetzung der Gespräche mit potenziellen Kunden.

Nicht-provisorische Patentanmeldung

- Intensivierung der Arbeiten zum erfolgreichen Abschluss des nicht-provisorischen Patentschutzverfahrens für die hochreine Mangantechnologie zur Absicherung der Lizenzierungsmöglichkeiten und des vollständigen Patentschutzes.

Validierung der Pilotanlage

- Abschluss der Validierung bzw. Feinvalidierung der zum Patent angemeldeten Technologie im Hinblick auf eine kosteneffiziente Produktion im ersten Quartal.

Tests bei Endanwendern

- Bereitstellung von Proben aus hochreinem Mangan zur Vorgenehmigung für die nordamerikanische Lieferkette.

Finanzierung der Demonstrationsanlage

- Sicherstellung der Mittel für eine Demonstrations-/Verarbeitungsanlage mit größerer Kapazität.

Wichtigste Eckdaten 2024

Absichtserklärung mit C4V

- Unterzeichnung einer unverbindlichen Absichtserklärung mit C4V im Hinblick auf eine mögliche Abnahmevereinbarung; Proben werden einem Präqualifizierungsverfahren für eine Gigafabrik unterzogen. Erfolgreicher Abschluss der ersten Phase eines dreiteiligen Präqualifizierungsverfahrens.

Fortschritte bei den Patenteinreichungen

- Beantragung eines nicht-provisorischen Patentschutzes, der den Weg für Lizenzierungsmöglichkeiten ebnet.

Erfolge in der Pilotanlage

- Verteilung der HPMSM-Proben für Tests zur Bestätigung der EV-Kompatibilität.

Erfolge im Projekt Battery Hill

- Abschluss eines erfolgreichen Bohrprogramms und Einleitung von Umweltstudien zur Weiterentwicklung der Vormachbarkeitsstudie.

Dank seiner strategischen Partnerschaften, innovativen Technologien und nachhaltigen Praktiken ist Manganese X gut gerüstet, um die steigende Nachfrage nach hochreinem Mangan seitens der Elektrofahrzeug- und Energiespeichermärkte Nordamerikas zu bedienen.

Über Manganese X Energy Corp.

Manganese X hat sich zum Ziel gesetzt, sein Projekt Battery Hill zu einem Produktionsbetrieb auszubauen, um so das erste börsennotierte Manganbergbauunternehmen in Kanada und den USA zu sein, das hochreines, EV-kompatibles Mangan zur Versorgung der nordamerikanischen Lieferkette vermarktet. Das Unternehmen beabsichtigt, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen, und strebt nach neuen kohlenstoffarmen und effizienteren Methoden, die auch eine Herstellung von Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.manganesexenergycorp.com.

Für das Board of Directors von

MANGANESE X ENERGY CORP.

Martin Kepman

CEO und Direktor

E-Mail: martin@kepman.com

Tel: 1-514-802-1814

