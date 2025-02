Zeitung: Nissan bricht Fusionsgespräche mit Honda ab

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Tokio (Reuters) - Der japanische Autobauer Nissan hat die Fusionsgespräche mit dem größeren Konkurrenten Honda nach einem Bericht der Zeitung "Nikkei" abgebrochen.

Damit wären Pläne gescheitert, aus der Nummer zwei und drei in Japan den drittgrößten Autobauer weltweit zu schaffen, nach Toyota und Volkswagen. Die beiden Autobauer hatten im Dezember angekündigt, einen Zusammenschluss auszuloten. Ursprünglich wollten sie sich bis Ende Januar einigen, der Termin wurde auf Mitte Februar verschoben.

Die Aktien von Nissan sackten an der Börse in Tokio um mehr als vier Prozent ab, bevor der Handel nach der Veröffentlichung des Berichts am Mittwoch ausgesetzt wurde. "Die Anleger könnten sich Sorgen um die Zukunft und den Turnaround von Nissan machen", sagte Morningstar-Analyst Vincent Sun. Die Aktien von Honda blieben im Handel und beendeten den Tag mit einem Plus von mehr als acht Prozent - ein Zeichen dafür, dass die Anleger erleichtert waren, dass der Deal geplatzt war.

Die Gespräche würden durch wachsende Meinungsverschiedenheiten erschwert, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Am späten Nachmittag (Ortszeit) kam nach Informationen eines der Insider der Nissan-Aufsichtsrat zusammen, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Sprecher der beiden Autobauer bestätigten das Scheitern der Verhandlungen nicht.

NUR EINE HONDA-TOCHTER?

Für Ärger bei Nissan sorgt einer Quelle zufolge, dass Honda aus dem kleineren Partner eine Tochtergesellschaft machen will. Das würde vom Geist der Gespräche abweichen, eine Fusion unter Gleichen anzustreben. "Ohne die Möglichkeit, die Kontrolle auszuüben, scheint Honda sich zurückzuziehen", sagte Christopher Richter, Analyst für japanische Autos beim Brokerhaus CLSA.

Die Entwicklung wirft neue Fragen darüber auf, wie der schwer angeschlagene Autobauer Nissan seine jüngste Krise ohne externe Hilfe überstehen kann. Nissan steckt mitten in einer Sanierung, bei der 9000 Beschäftigte gehen sollen und die globale Produktionskapazität um 20 Prozent reduziert wird. Honda verfolge den Fortgang der Sanierung mit Sorge, sagte ein Insider. Nissan leidet außerdem stärker als Honda oder Toyota unter möglichen Importzöllen der USA gegen Mexiko wegen seiner Produktion in dem mittelamerikanischen Land. Ein Werk dort teilt sich Nissan mit Mercedes-Benz.

Nissan tut sich schwerer als Konkurrenten mit der Umstellung auf Elektroautos. Das Unternehmen hatte sich von der jahrelangen Krise, die durch die Verhaftung und Absetzung des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und Chefs des Partners Renault Carlos Ghosn im Jahr 2018 ausgelöst wurde, nie vollständig erholt. Renault hatte erklärt, dass man gegenüber einer Fusion mit Honda grundsätzlich aufgeschlossen sei. Der französische Autobauer hält 36 Prozent an Nissan.

