ANALYSE-FLASH: Goldman belässt ArcelorMittal auf 'Neutral' - Ziel 25,70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 25,70 Euro auf "Neutral" belassen. Das Geschäft mit Eisenerz habe im Dezember-Quartal insgesamt eine positive Überraschung ermöglicht, schrieb Analyst Matt Greene am Donnerstag nach Zahlen. Auch die Dividende falle höher aus als gedacht./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2025 / 07:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

