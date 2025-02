Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Deutsche Anleihen haben zu Wochenbeginn von der Einführung von US-Zöllen und der damit verbundenen Furcht der Anleger vor einem Handelskrieg profitiert. Experten verweisen mit Blick in die USA auf mögliche Auswirkungen der US-Zölle auf die US-Preisentwicklung. Allgemein wird ein Anstieg der Inflation in den USA erwartet, was auch Einfluss auf die Geldpolitik haben könnte. Nachdem die Kurse von US-Staatsanleihen zunächst mit der Einführung der Zölle zulegen konnten, gerieten sie im weiteren Handelsverlauf unter Druck, während die Renditen im Gegenzug zulegen konnten. Die Aussetzung der Zölle für Kanada und Mexiko hatte in der Folge zwar für eine gewisse Entspannung gesorgt, die Zölle auf chinesische Waren blieben jedoch in Kraft und China beschloss selbst Zölle. Eine weitere Eskalation, auch mit Blick auf die EU, halten Marktbeobachter weiter für möglich. Der Euro-Bund-Future reagiert mit einem Sprung von 131,07 auf 133,47 Prozentpunkte. Die Renditen deutscher Bundesanleihen geben spürbar nach. Die 10-jährige Bundesanleihe rentiert aktuell bei 2,36 %, in der Vorwoche standen 2,58 % auf der Kurstafel. Auch die 30-jährige Bundesanleihe verzeichnet einen Renditeabschlag von 2,8 % auf 2,58 %.

Spanien refinanziert sich bis 2035

Spanien emittiert eine Anleihe (WKN A4D54S) mit einem Emissionsvolumen von 15 Milliarden Euro. Der Kupon beträgt 3,15 % jährlich, zahlbar erstmalig am 30.04.2025. Die Fälligkeit ist der 30.04.2035. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen investieren, wobei auch die kleinste handelbare Einheit bei 1.000 Nominalen liegt. Von Fitch gibt es ein A- Rating.

Kanada nimmt 2,5 Mrd. CAD auf

Kanada refinanziert sich über eine Anleihe (WKN A4D6AZ) mit einem Volumen von 2,5 Milliarden Kanadischen Dollar. Der Kupon beträgt 3,5 %, mit halbjährlichen Zinsauszahlungen ab dem 01.06.2025. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 01.12.2057. Der Mindestbetrag für Investitionen liegt bei 1.000 Nominalen, ebenso die kleinste handelbare Einheit. Moody's vergibt ein Aa1 Rating.

PCC zahlt 5,75% p.a.

Die Unternehmensgruppe PCC begibt eine Anleihe (WKN A383SZ) mit einem Volumen von 25 Millionen Euro. Die Laufzeit endet am 01.01.2030, wobei der Kupon 5,75 % beträgt, der vierteljährlich ab dem 01.04.2025 gezahlt wird. Investitionen sind ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen möglich, genauso wie die kleinste handelbare Einheit. Ein aktuelles Rating ist nicht verfügbar.

