Neu in der onvista-App

Mit unserem neuen Push-Service „Wichtiges zu deinen Werten“ bist du an deinen Aktien noch näher dran. Die onvista-App informiert dich automatisch über wichtige Ereignisse zu den Werten in deinen Watchlists und Musterdepots – präzise, relevant und direkt per Push.

Das ist neu

Du bekommst jetzt Hinweise zu zwei besonders entscheidungsrelevanten Ereignistypen:

Kursbewegungen ab 5 % - Wenn eine deiner Aktien – aus bekannten Indizes wie DAX, MDAX, Nasdaq 100 oder S&P 500 – an einem Handelstag erstmals um mindestens 5 % steigt oder fällt, senden wir dir automatisch eine Push-Benachrichtigung. So verpasst du keine plötzliche Entwicklung mehr!

- Wenn eine deiner Aktien – aus bekannten Indizes wie DAX, MDAX, Nasdaq 100 oder S&P 500 – an einem Handelstag erstmals um steigt oder fällt, senden wir dir automatisch eine Push-Benachrichtigung. So verpasst du keine plötzliche Entwicklung mehr! Ad-hoc-Mitteilungen zu DACH-Aktien - Bei Aktien aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz informieren wir dich per Push über wichtige Ad-hoc-Meldungen - das sind Pflichtmitteilungen der Unternehmen, die du wegen ihrer Kursrelevanz kennen solltest.

Aktiv ohne dein Zutun

Wenn du Push-Benachrichtigungen für die onvista-App erlaubt hast, ist das neue Feature automatisch aktiviert. Die App erkennt deine beobachteten Werte und versorgt dich ohne weiteres Zutun mit den passenden Alerts.

So findest du die Meldungen

Alle Benachrichtigungen erhältst du:

direkt per Push auf dein Smartphone

auf dein Smartphone zusätzlich in der App unter„Benachrichtigungen“ im Menü

Du hast die Kontrolle

Du entscheidest, welche Mitteilungen du empfangen möchtest:

Android : über die System-Benachrichtigungseinstellungen der App

: über die System-Benachrichtigungseinstellungen der App iOS: direkt in den App-Einstellungen

Dein Vorteil

Mit „Wichtiges zu deinen Werten“ bleibst du stets auf dem Laufenden, kannst schnell reagieren und dein Portfolio besser managen. Mehr Überblick. Mehr Kontrolle.

Noch ohne App? Jetzt onvista überall nutzen!

