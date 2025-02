EQS-News: Wolftank Group sichert sich nächsten Wasserstoff-Auftrag über EUR 4,9 Mio.

EQS-News: Wolftank Group AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Vertrag

Wolftank Group sichert sich nächsten Wasserstoff-Auftrag über EUR 4,9 Mio.



06.02.2025

Wolftank Group sichert sich nächsten Wasserstoff-Auftrag über EUR 4,9 Mio.

Italienischer ÖPNV-Anbieter TPER vergibt weiteren Auftrag für Wasserstoff-Betankung

Installation der dritten Wasserstoff-Tankstelle in Bologna

Die Wolftank Group (ISIN: AT0000A25NJ6) hat von TPER, dem Betreiber des öffentlichen Personenverkehrs in der Region Emilia Romagna, einen weiteren Auftrag zur Planung, Errichtung und Inbetriebnahme einer Wasserstoff-Tankstelle erhalten. Mit einem Auftragswert von EUR 4,9 Mio. wird die dritte Wasserstofftankstelle in Bologna errichtet. Sie ermöglicht künftig die effiziente Betankung von etwa 40 wasserstoffbetriebenen Bussen.

TPER arbeitet seit Anfang 2023 mit der Wolftank Group als operativem Industriepartner für die Wasserstoff-Tanksysteme zusammen. Zu den bisherigen Aufträgen von TPER gehören Wasserstoff-Tankstellen in Bologna und Ferrara mit einem ersten Teilauftrag im Wert von EUR 9,5 Mio im Juni 2023, gefolgt von einem zweiten Auftrag im Wert von EUR 15,5 Mio. im Mai 2024. Diese Aufträge untermauern die starke Position des Unternehmens bei der Mitgestaltung nachhaltiger regionaler Verkehrslösungen.

Simon Reckla, CEO der Wolftank Group, betont die strategische Bedeutung des Projekts: „Das anhaltende Vertrauen, das TPER in uns setzt, unterstreicht unsere Technologieführerschaft im Bereich der Wasserstoff-Infrastruktur. Mit jedem neuen Auftrag beschleunigen wir den Übergang zu einem emissionsfreien öffentlichen Verkehr und bestätigen unsere Rolle als wichtiger Partner für saubere Mobilitätslösungen.“

Durch innovative Wasserstoff-Betankungstechnologie leistet die Wolftank Group einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen urbanen Mobilität. Die innovativen Lösungen ermöglichen einen effizienten, sicheren und umweltfreundlichen Nahverkehr, insbesondere in städtischen Gebieten.

Über die Wolftank Group

Die Wolftank Group ist ein weltweit agierender, führender Anbieter für Umweltsanierung und Betankungslösungen für erneuerbare Treibstoffe. Due Diligences für Umweltrisiken, maßgeschneiderte Services für Boden- und Grundwassersanierung sowie Recycling zählen zum Angebot der Umweltdienstleistungen. Im Bereich der Mobilität und Logistik von Energieträgern unterstützt die Gruppe Kunden in über 20 Ländern, Projekte effizient und umweltschonend umzusetzen. Dafür entwickelt und implementiert sie Technologien von morgen, um den Verkehr zu dekarbonisieren und die Infrastruktur für eine emissionsfreie Mobilität zu bauen – etwa durch die schlüsselfertige Lieferung von modularen Wasserstoff- und LNG-Betankungsanlagen. Gesteuert werden die Tochtergesellschaften der Gruppe in acht Ländern auf drei Kontinenten durch die Wolftank Group AG mit Sitz in Innsbruck. Die Aktie der Wolftank Group AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) notiert im direct market plus Segment der Wiener Börse AG und im m:access der Börse München und wird auf Xetra, der Frankfurter und Berliner Wertpapierbörse gehandelt. Weitere Informationen: www.wolftankgroup.com

Kontakt:

Wolftank Group Investor Relations

Telefon: +43 512 345726

E-Mail: investor-relations@wolftankgroup.com

Disclaimer: Diese Kommunikation enthält Aussagen, die die Zukunft betreffen und sich auf einen aktuellen Kenntnisstand, Erwartungen und Vorhersagen der Geschäftsleitung der Gesellschaft Wolftank Group AG über die Zukunft beziehen. Sämtliche Statements unterliegen potenziell unsicheren Annahmen und Risiken, die eine auch wesentliche Abweichung von den direkt oder indirekt kommunizierten Aussagen oder Ergebnisse zur Folge haben können. Solche Statements sind durch den Gebrauch von Wörtern wie z.B. „erwarten“, „planen“, „rechnen“, „Zielsetzung“, „schätzen“, „davon ausgehen“ oder ähnliche zu erkennen. Folglich gelten Statements, die die Zukunft betreffen auch nur zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurden. Eine Verpflichtung, Statements aus dieser Meldung in der Zukunft anzupassen oder zu berichtigen bzw. zu kontrollieren übernimmt die Gesellschaft nicht.

