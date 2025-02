IRW-News: P2P Group Ltd.: P2P Group Ltd. plant Namensänderung in Inturai Ventures Corp.

IRW-PRESS: P2P Group Ltd.: P2P Group Ltd. plant Namensänderung in Inturai Ventures Corp.

Vancouver, British Columbia - 6. Februar 2025 / IRW-Press / P2P Group Ltd. (das Unternehmen oder P2P) (CSE: PPB / FWB: 3QG) gibt seine Absicht bekannt, das Unternehmen in Inturai Ventures Corp. umzubenennen, um seine strategische Expansion in KI-gestützte intelligente Umgebungen und das breiter gefasste Konzept der intelligent Industries - einschließlich sichererer Eigenheime, Gebäude, Lagerhäuser und vieles mehr - zu reflektieren.

Im Rahmen dieser Umbenennung erwartet das Unternehmen, dass sein Börsenkürzel von PPB in URAI geändert wird, um seiner sich entwickelnden Vision und Marktposition gerecht zu werden.

Das Unternehmen wird alle Einzelheiten bekannt geben, sobald die Namensänderung abgeschlossen ist.

Die CSE und die FWB haben den Inhalt dieser Mitteilung weder gebilligt noch missbilligt.

Über P2P Group

Die P2P Group Ltd. treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen mit hochmodernen KI-Technologien voran und transformiert somit Branchen wie das Gesundheitswesen, das Militär, intelligente Häuser und Industrieanwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.p2p-group.com.

Investorenkontakt:

Ed Clarke, CEO

P2P Group Ltd.

E-Mail: investor@p2p-group.com

Tel: (+1) 604 339-0339

info@p2p-group@com

1231 Pacific Blvd, Suite 650,

Vancouver B.C.,

V6Z 0E2, Canada

