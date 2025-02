Amazon Prime Video droht nach Urteil Abschaltung in Deutschland

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - In einem Patentstreit mit einer Nokia-Tochter hat Amazon eine Niederlage einstecken müssen.

Das Landgericht Düsseldorf gab am Freitag einer Unterlassungsklage von Alcatel-Lucent statt. Amazon darf daher seinen Streaming-Dienst Prime Video in Deutschland in der bisherigen Form nicht mehr anbieten. Sonst droht für jede Zuwiderhandlung eine Strafe von bis zu 250.000 Euro oder Ordnungshaft. Eine weitere Nokia-Klage gegen den US-Konzern wiesen die Richter ab.

Nokia begrüßte die Entscheidung des Gerichts. "Wir hoffen, dass Amazon seine Verpflichtungen akzeptiert und einem Lizenzvertrag zu fairen Bedingungen zustimmt." Amazon war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen. Zunächst hatte die "Wirtschaftswoche" über den Fall berichtet.

