ANALYSE-FLASH: UBS belässt Under Armour auf 'Buy' - Ziel 15 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Under Armour nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 US-Dollar belassen. Die negative Kursreaktion auf den Bericht zum dritten Geschäftsquartal biete eine attraktive Kaufgelegenheit, schrieb Analyst Jay Sole in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Zum einen habe der Sportwarenhersteller die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben. Und zum anderen teile er die von einigen Investoren angedeutete Einschätzung nicht, dass die Aussagen zum laufenden Quartal ein Beleg für die fehlende Wirksamkeit der Selbsthilfe-Initiativen von Under Armour seien. Sole vertraut vielmehr auf eine Trendwende, die sich für ihn schon in den aktuellen Zahlen abzeichnet. Er hob seine Gewinnschätzungen an./gl/mis

