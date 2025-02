IRW-News: Redivium Limited: Update zur Emission der grünen Anleihe

IRW-PRESS: Redivium Limited: Update zur Emission der grünen Anleihe

3. Februar 2025 / IRW-Press / Redivium Limited (ASX:RIL, FWB:HR90) (Redivium oder das Unternehmen) freut sich, den erfolgreichen Abschluss aller Formalitäten für die Börsenzulassung der grünen Anleihe (Green Bond) des Unternehmens in Höhe von 25 Millionen EUR (umgerechnet ca. 40,76 Millionen AUD) 1 AUD = 0,60 EUR nach dem aktuellen Wechselkurs

durch seine hundertprozentige irische Tochtergesellschaft Redivium Europe Limited (Green Bond) bekannt zu geben. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der strategischen Expansion des Unternehmens und seinem Engagement für nachhaltige Batterierecyclinginitiativen in Europa.

ECKDATEN DER EMISSION

1. Zu beschaffender Betrag: 25 Millionen EUR.

2. Vorgeschlagene Verwendung der Mittel - Der Erlös wird verwendet für:

o Forcierung der Entwicklung der Batterierecyclinganlage von Redivium im Vereinigten Königreich, um ESG-konforme Urban Mining-Lösungen in Europa anzubieten.

o Förderung der europäischen Projektpipeline, die auf neue Batterierecyclinginitiativen in Schlüsselmärkten abzielt, zunächst im Vereinigten Königreich, der Tschechische Republik und Rumänien.

o Verbesserung der operativen Kapazitäten: Gewährleistung kürzerer Umsetzungsfristen und höherer Effizienz für künftige Recyclingaktivitäten im Einklang mit der Kreislaufwirtschaft.

3. Wichtigste Anleihebedingungen:

o ISIN: CH1213604296

o Emissionsdatum: 28. Februar 2025

o Fälligkeit: 8 Jahre (2033)

o Anleihezins: 10 % pro Jahr, halbjährlich zahlbar (erster Zinstermin: 28. Februar 2026)

o Emissionspreis: 100 % des Nennwerts

o Mindestzeichnungsbetrag: 50.000 EUR

o Mindestdeckungsbetrag für die Notierung: 1.000.000 EUR

o Bürgschaft/Sicherheiten: Gesichert durch eine Verpfändung von Anteilen von Redivium Europe Limited.

o Siehe Anhang A für das Produktblatt der grünen Anleihe.

4. Notierung und Börse: Die grünen Anleihen sind an der Wiener Börse notiert, eine Zweitnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse ist vorgesehen.

STRATEGISCHE BEGRÜNDUNGEN

Diese Emission unterstreicht das Engagement von Redivium, die Energiewende durch nachhaltige Recyclinglösungen voranzutreiben. Seine Anlage im Vereinigten Königreich, die im Mittelpunkt dieser Strategie steht, wird dazu beitragen, die wachsende Nachfrage nach recycelten Batteriematerialien im Vereinigten Königreich und in Europa zu bedienen und dabei die rechtlichen Rahmenbedingungen und grünen Investitionsziele zu unterstützen.

VERBREITUNG

Rediviums Lead Placing Agent ist die 624 InvestServices AG aus Deutschland.

Das Unternehmen verfügt überdies über eine unverbindliche Absichtserklärung Die Absichtserklärung ist für beide Seiten unverbindlich und unterliegt den Bedingungen einer projektbezogenen Due-Diligence-Prüfung und den vom Unternehmen zu erbringenden Leistungen, ohne dass eine Verpflichtung zur Zeichnung bestehe. Es handelt sich dabei um eine Absichtserklärung, die nur eine von mehreren möglichen Quellen für Zeichnungen, um die sich das Unternehmen bemüht.

mit seinem Rohstofflieferanten WMC Energy BV Siehe ASX-Meldung vom 20. Januar 2025 mit dem Titel Binding Term Sheet for Offtake.

für die mögliche Zeichnung von Anleihen im Wert von bis zu 2 Millionen EUR (umgerechnet ca. 3,2 Millionen AUD).

Michael OLeary-Collins, Executive Director von Redivium, sagt dazu:

Wir freuen uns sehr über die Unterstützung unserer ersten Emission einer grünen Anleihe durch unsere verschiedenen Partner. Eine erfolgreiche Notierung dieses Instruments wird dem Unternehmen helfen, gemeinsam mit seinen Projektpartnern sinnvolle Schritte zu unternehmen, die darauf abzielen, Redivium als einen führenden Hersteller von Batteriematerialien auf dem europäischen Batterierecyclingmarkt zu etablieren und gleichzeitig unser Engagement für eine nachhaltige Entwicklung und Innovation im Bereich Urban Mining unter Beweis zu stellen.

Das Unternehmen wird im Rahmen seiner laufenden Offenlegungspflichten weitere Updates zu den Projektmeilensteinen und dem Stand der Notierung der grünen Anleihen bereitstellen.

Diese ASX-Mitteilung wurde von Herrn Michael OLeary-Collins, Executive Director, zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mindy Ku

Company Secretary

Redivium Ltd

E-Mail: MKu@Corpbservices.com.au

WICHTIGER HINWEIS

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf einer Bewertung der gegenwärtigen wirtschaftlichen und betrieblichen Bedingungen sowie auf einer Reihe von Annahmen über zukünftige Ereignisse und Maßnahmen beruhen, die zum Zeitpunkt dieser Mitteilung erwartet werden.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und andere wichtige Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens, der Direktoren und des Managements des Unternehmens liegen.

Das Unternehmen kann und wird keine Garantie dafür geben, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften, die in den in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, tatsächlich eintreten werden, und Investoren werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Über Redivium Limited (www.redivium.com)

Redivium sieht es als seine Aufgabe, moderne Batterierecyclingtechnologien für mehrere Batteriechemien in ganz Europa anzubieten.

Das Unternehmen verfügt außerdem über die Vermarktungsrechte an einer von Neometals entwickelten und von ACN 630 589 507 Pty Ltd. lizenzierten Technologie für das Vereinigte Königreich und Irland, Skandinavien sowie Italien und Südosteuropa. Diese Technologie ist im gemeinsamen Besitz von Neometals Ltd. (ASX & AIM: NMT) und dem deutschen Ingenieurbüro SMS Group GmbH.

Die bestehenden und in der Entwicklung befindlichen Recyclingverfahren des Unternehmens dienen der sicheren Beseitigung von Abfällen aus Lithium-Ionen-Batterien sowie der Rückgewinnung von Wertstoffen wie Lithium, Nickel, Kupfer und Anodenkomponenten zur Wiederverwendung in der Erzeugung neuer Batteriezellen. Vor dem Hintergrund der strengen EU-Vorschriften in Bezug auf die Energiewende, die von Mitteln aus der EU zur Bereitstellung skalierbarer innovativer Recyclingverfahren zur Unterstützung der Elektrifizierung der Automobilindustrie und der Energiespeicherung gefördert werden, ist es Rediviums Ziel, sich als führendes europäisches Batterierecycling- und Materialproduktionsunternehmen zu etablieren.

