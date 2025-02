IRW-News: Zeus North America Mining Corp. : Zeus North America Mining Corp. stellt ein Unternehmens-Update zum Kupfer-Gold-Silber-Porphyr-Entdeckungsziel Cuddy Mountain, Idaho, bereit

IRW-PRESS: Zeus North America Mining Corp. : Zeus North America Mining Corp. stellt ein Unternehmens-Update zum Kupfer-Gold-Silber-Porphyr-Entdeckungsziel Cuddy Mountain, Idaho, bereit

Vancouver, British Columbia, 7. Februar 2025 - Zeus North America Mining Corp. (CSE: ZEUS) (OTCQB: ZUUZF) (FRANKFURT: O92) (das Unternehmen oder Zeus) freut sich, ein Unternehmens-Update zu den Explorationsarbeiten auf dem Projekt Cuddy Mountain im Jahr 2024 auf dem in Idaho bereitzustellen. Das Projekt liegt weniger als 3 km nördlich der hochgradigen Kupfer-Gold-Silber-Porphyr-Entdeckung von Hercules Metals, die im Oktober 2023 gemeldet wurde.

Highlights des Explorationsprogramms 2024 auf Cuddy Mountain:

- Abstecken von 19 zusätzlichen BLM-Lode-Claims, um Gebiete abzudecken, die von dem Vulkangestein Seven Devils unterlagert werden - welches die benachbarte Porphyr-Kupfer-Mineralisierung Leviathan enthält.

- Durchführung einer konzessionsgebietsweiten 3D-DCIP-Untersuchung mittels induzierter Polarisation (IP) und Resistivitätsmessung mit Hilfe von Dias Geophysical Ltd.;

- Durchführung einer konzessionsgebietsweiten magnetischen Bodenuntersuchung mit insgesamt 105 Profilkilometern an hochauflösenden magnetischen Daten;

- Entnahme von 799 Bodenproben und 339 Gesteins-Stichproben;

- Fertigstellung einer konzessionsgebietsweiten Kartierungskampagne. Die kartierte Stratigraphie innerhalb des Konzessionsgebiets Cuddy Mountain zeigt auf, dass dasselbe stratigrafische Profil bei dem Konzessionsgebiet vorliegt, wie bei den Hercules-Bohrabschnitten dargestellt ist, welche eine Porphyrmineralisierung durchteuft haben.

Dean Besserer, President und CEO, erklärte: Die Zusammenstellung der Daten unseres Explorationsprogramms 2024 ist fast abgeschlossen, und wir freuen uns, unsere Ergebnisse zu veröffentlichen und uns auf den Bohrbeginn in dieser äußerst aussichtsreichen Region vorzubereiten. Wir sind gespannt darauf, wie sich das Jahr 2025 mit unseren bestehenden Projekten, zahlreichen Möglichkeiten zur Unterstützung des Unternehmenswachstums und der Trump-Administration, die den Weg der Vereinigten Staaten in Richtung heimische Energie- und Mineralsicherheit festigt, entwickeln wird.

Die Sommerprogramme bestanden aus Kartierungen, Probenahmen und geophysikalischen Untersuchungen auf dem gesamten Konzessionsgebiet, darunter: 799 Bodenproben; 339 Gesteinsschürfproben; Kartierungen sowie konzessionsgebietsweite magnetische Bodenuntersuchungen, 3D-DCIP-Untersuchungen mittels induzierter Polarisation (IP) und Resistivitätsmessungen.

Bedeutenderweise zeigt die kartierte Stratigraphie innerhalb des Konzessionsgebiets Cuddy Mountain auf, dass dasselbe stratigrafische Profil bei dem Konzessionsgebiet vorliegt, wie bei den Hercules-Bohrabschnitten dargestellt ist, welche eine Porphyrmineralisierung durchteuft haben.

Alle Ergebnisse sind eingegangen und werden in einen Datensatz integriert, der in Kürze veröffentlicht werden soll.

Darüber hinaus unterzeichnete Gouverneur Brad Little die Durchführungsverordnung 2025-02, das SPEED-Gesetz (Strategic Permitting, Efficiency and Economic Development), das auf eine bessere Koordinierung der staatlichen Genehmigungsverfahren für Großprojekte abzielt, die die Energieunabhängigkeit fördern, die nationale Sicherheit unterstützen und die Wirtschaft ankurbeln. Die Einrichtung eines SPEED-Rates soll ein effizienteres Regulierungsverfahren in Idaho schaffen und gleichzeitig die Umweltaufsicht aufrechterhalten.

Idaho ist landesweit führend bei der Vereinfachung von Vorschriften und der Förderung einer guten Verwaltung, aber es gibt immer mehr, was wir tun können, um uns zu verbessern. Mit der Rückkehr von Präsident Trump ins Weiße Haus wird die Effizienz der Verwaltung auf Bundesebene wieder stärker in den Mittelpunkt gerückt. In diesem Sinne werden wir hier in Idaho noch mehr Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die staatliche Verwaltung Projekten, die unsere Wirtschaft unterstützen, nicht im Wege steht, sagte Gouverneur Little.

Für weitere Informationen zum SPEED-Gesetz klicken Sie bitte hier. (https://gov.idaho.gov/pressrelease/gov-little-signs-speed-act-to-further-streamline-state-permitting/

Andere Angelegenheiten

Mit Wirkung vom 3. Februar 2025 hat das Unternehmen einen sechsmonatigen Marketing- und Beratungsvertrag mit der in Toronto ansässigen Marketingfirma Outside The Box Capital Inc. abgeschlossen (der Vertrag). Outside The Box Capital Inc. ist auf verschiedene Social-Media-Plattformen spezialisiert und wird in der Lage sein, den Bekanntheitsgrad und die weite Verbreitung der Unternehmensnachrichten zu steigern. Im Zusammenhang mit dem Vertrag wird Zeus North America Mining Corp. an Outside The Box Capital 287.925 $ und 750.000 Optionen zu einem Preis von 0,19 Cent mit einer Laufzeit von einem Jahr zahlen. Outside The Box Capital besitzt derzeit keine (0) Aktien des Unternehmens.

Am 4. Februar 2025 hat das Unternehmen einen Beratungsvertrag mit der Plutus Invest and Consulting GmbH (Plutus) abgeschlossen, demzufolge Plutus dem Unternehmen für einen Zeitraum von zwölf Monaten Marketing- und Kommunikationsdienstleistungen erbringen wird. Die von Plutus erbrachten Marketingdienstleistungen umfassen die Beratung des Managements des Unternehmens bei der Steigerung des Bekanntheitsgrades des Unternehmens bei Investoren über das Netzwerk von Plutus in Europa. Das Unternehmen hat zugestimmt, Plutus ein Beratungshonorar in Höhe von 120.000 Euro bei Beginn der Dienstleistungen und bis zu 450.000 Euro während der Laufzeit zu zahlen, wie zwischen den Parteien vereinbart. Der Beratungsvertrag mit Plutus wurde im Rahmen von Verhandlungen zwischen unabhängigen Parteien ausgehandelt und kann von beiden Parteien innerhalb von 30 Tagen gekündigt werden. Plutus hält keine Wertpapiere des Unternehmens.

Zusätzlich zu den oben genannten Optionen hat das Unternehmen 400.000 Optionen an verschiedene Berater und 200.000 Optionen an einen leitenden Angestellten des Unternehmens ausgegeben. Die Optionen haben einen Preis von 0,19 Cents und laufen in 2 bzw. 5 Jahren aus.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dean Besserer, P.Geo., der President & CEO des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

Dean Besserer

President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter info@zeusminingcorp.com.

Ansprechpartner für Anleger:

Kin Communications Inc.

Tel: 604-684-6730

ZEUS@kincommunications.com

Über Zeus North America Mining Corp.

Das Unternehmen befasst sich mit der Mineralexploration und konzentriert sich dabei auf seine Explorationskonzessionsgebiete Cuddy Mountain, Selway und Great Western im US-Bundesstaat Idaho. Die Konzessionen in Idaho bestehen aus 101 (Cuddy Mountain), 57 (Selway) bzw. 38 (Great Western) Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von rund 4.200 Acres. Das Vorzeigekonzessionsgebiet des Unternehmens, Cuddy Mountain, grenzt an die Kupfer-Porphyr-Entdeckung Leviathan von Hercules Metal Corp.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei Verwendung in dieser Pressemeldung sollen die Wörter schätzen, prognostizieren, glauben, antizipieren, beabsichtigen, erwarten, planen, vorhersagen, können oder sollten sowie die Verneinung dieser Wörter oder deren Abwandlungen oder vergleichbare Begriffe zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung zum Ausdruck kommen, in Anbetracht der Erfahrung der jeweiligen leitenden Angestellten und Direktoren, der aktuellen Bedingungen und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als vernünftig erachtet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in sie gesetzt werden, da die Parteien keine Garantie dafür geben können, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung beinhalten unter anderem die Explorationspläne des Unternehmens. Diese Aussagen und Informationen spiegeln die derzeitige Ansicht des Unternehmens wider. Es bestehen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in Erwägung gezogen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere künftige Ereignisse wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Es gibt eine Reihe wichtiger Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen angegebenen oder implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Währungsschwankungen, eine begrenzte Unternehmensgeschichte der Parteien, Störungen oder Veränderungen auf den Kredit- oder Wertpapiermärkten, Ergebnisse von Betriebsaktivitäten und Projektentwicklungen, Projektkostenüberschreitungen oder unvorhergesehene Kosten und Ausgaben sowie allgemeine Entwicklungs-, Markt- und Branchenbedingungen.

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Erklärungen Dritter in Bezug auf seine Wertpapiere oder seine Finanz- oder Betriebsergebnisse (je nach Fall) zu kommentieren. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der wesentlichen Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Investoren und andere Personen, die sich bei ihren Entscheidungen auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen des Unternehmens stützen, sollten die oben genannten Faktoren sowie andere Ungewissheiten und mögliche Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. Das Unternehmen ist davon ausgegangen, dass die im vorigen Absatz genannten wesentlichen Faktoren nicht dazu führen werden, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Die Liste dieser Faktoren ist jedoch nicht erschöpfend und kann sich ändern, und es kann nicht zugesichert werden, dass diese Annahmen das tatsächliche Ergebnis dieser Punkte oder Faktoren widerspiegeln werden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu aktualisieren, es sei denn, dies ist in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

