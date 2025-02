EQS-News: ABO Energy erhält drei Tarifzuschläge bei Solar-Ausschreibung

EQS-News: ABO Energy GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Marktbericht

ABO Energy erhält drei Tarifzuschläge bei Solar-Ausschreibung



10.02.2025

ABO Energy erhält drei Tarifzuschläge bei Solar-Ausschreibung

Bei der jüngsten Ausschreibung der Bundesnetzagentur hat ABO Energy Tarife für drei Solarparks mit einer Gesamtleistung von gut 35 Megawatt (MW) gesichert. Zwei Zuschläge gingen nach Baden-Württemberg (Neckarbischofsheim mit 16,4 MW Nennleistung und Deißlingen mit 7,3 MW) und einer nach Nordrhein-Westfalen (Kempen mit 12 MW). Der Baustart für alle drei Projekte ist für das zweite Halbjahr 2025 vorgesehen.

„Das ist ein toller Erfolg unserer engagierten Teams und bestätigt die sehr positive Entwicklung aus dem Vorjahr“, sagt Amaya Hilpert, Bereichsleiterin Entwicklung Solar Deutschland. 2024 hat ABO Energy Solarparks mit rund 90 Megawatt Nennleistung in Deutschland ans Netz gebracht, in diesem Jahr dürfte der Zubau sich auf einem ähnlich hohen Niveau bewegen. Alle Projekte werden von der hausinternen Bauabteilung umgesetzt und schlüsselfertig an die künftigen Betreiber übergeben. Die Zuschläge komplettieren ein sehr erfolgreiches Jahr in den Solar-Ausschreibungen: Insgesamt sicherte sich ABO Energy Tarife für zehn Projekte mit mehr als 100 Megawatt Nennleistung und war bei allen drei Solarausschreibungen im Jahr 2024 erfolgreich.

Die EEG-Ausschreibung war um mehr als das Zweifache überzeichnet. Bei einer ausgeschriebenen Menge von 2.148 MW wurden 524 Gebote mit einem Volumen von 4.708 MW eingereicht. 242 Gebote bekamen einen Zuschlag, der durchschnittliche Zuschlagswert lag bei 4,76 Cent pro Kilowattstunde und damit circa sechs Prozent unter dem Niveau der vorherigen Ausschreibungsrunde.

