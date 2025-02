EQS-News: Vorstand und Aufsichtsrat von SNP empfehlen die Annahme des freiwilligen öffentlichen Barübernahmeangebots von Carlyle

EQS-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Stellungnahme/Firmenübernahme

Vorstand und Aufsichtsrat von SNP empfehlen die Annahme des freiwilligen öffentlichen Barübernahmeangebots von Carlyle



10.02.2025 / 18:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News

Vorstand und Aufsichtsrat von SNP empfehlen die Annahme des freiwilligen öffentlichen Barübernahmeangebots von Carlyle

Angebotspreis von 61,00 Euro pro Aktie wird als fair und angemessen angesehen

Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen die geplante strategische Partnerschaft mit Carlyle, um das langfristige Wachstum von SNP zu unterstützen

In einer gemeinsamen Stellungnahme empfehlen Vorstand und Aufsichtsrat, das Angebot anzunehmen

Heidelberg,10. Februar 2025 – Der Vorstand und der Aufsichtsrat der SNP Schneider-Neureither & Partner SE („SNP" oder das „Unternehmen") haben heute ihre gemeinsame begründete Stellungnahme gemäß § 27 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes („WpÜG“) veröffentlicht. Die Stellungnahme bezieht sich auf das freiwillige öffentliche Barübernahmeangebot (das „Angebot“) der Succession German Bidco GmbH (die „Bieterin"), einer Holdinggesellschaft, die von der globalen Investmentgesellschaft Carlyle (NASDAQ: CG) beraten wird.

Nach unabhängiger und sorgfältiger Prüfung der von der Bieterin veröffentlichten Angebotsunterlage bekräftigen der Vorstand und der Aufsichtsrat ihre Unterstützung der Partnerschaft und empfehlen den Aktionärinnen und Aktionären von SNP, das öffentliche Übernahmeangebot anzunehmen. In ihrer Stellungnahme begrüßen sie die wirtschaftlichen und strategischen Absichten von Carlyle, wie sie in der Angebotsunterlage dargestellt werden. Vorstand und Aufsichtsrat sind zudem zuversichtlich, dass mit der Unterstützung des neuen Investors sowohl die Marktposition der SNP als auch das Lösungsportfolio für Kunden und Partner weiter ausgebaut sowie das nachhaltige Wachstum des Unternehmens und seiner Mitarbeitenden maßgeblich gefördert wird.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der SNP halten den Angebotspreis von 61,00 Euro je Aktie für fair und angemessen. Diese Bewertung wurde durch die die sogenannte „Fairness Opinion“ des externen Finanzberaters M.M.Warburg & CO bestätigt.

Jens Amail, CEO der SNP, kommentiert: „Bereits im Juli 2023 musste die SNP zu einem öffentlichen Übernahmeangebot Stellung nehmen. Der Angebotspreis der Octapharma AG von 33,50 € je Aktie wurde von dem damaligen externen Berater als angemessen bewertet. Wir haben jedoch klar zum Ausdruck gegeben, dass es aufgrund der strategischen Transformation von SNP insbesondere für langfristig orientierte Anleger von Interesse sein könne, auch künftig an den positiven Entwicklungen des Unternehmenswertes und des Börsenkurses zu partizipieren. Ich selbst habe zum damaligen Zeitpunkt meine Aktien nicht verkauft. Heute ist die Situation eine andere: Nach zwei außergewöhnlich erfolgreichen und transformativen Jahren haben wir den Unternehmenswert mehr als vervierfacht, und wir betrachten 61,00 € als einen fairen Preis für unsere Aktionärinnen und Aktionäre. Wir haben jetzt die Gelegenheit, mit einer der weltweit führenden Investmentfirmen ein neues Kapitel in unserer Geschichte aufzuschlagen. Die globale Plattform und finanziellen Ressourcen von Carlyle werden uns dabei helfen, unsere eingeschlagene Strategie noch schneller und nachhaltiger umzusetzen. Hiervon profitieren unsere Kunden und Partner, aber auch alle Kolleginnen und Kollegen bei der SNP.“

Die Annahmefrist für das Angebot, in der die Aktionäre der SNP ihre Aktien andienen können, hat mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 31. Januar 2025 begonnen und endet am 7. März 2025, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main). Den SNP-Aktionärinnen und -Aktionären wird empfohlen, das öffentliche Übernahmeangebot der Bieterin über ihre Depotbank anzunehmen. Das detaillierte Angebot ist in der von der Bieterin herausgegebenen Angebotsunterlage unter https://www.succession-offer.com zu finden.

Die gemeinsame begründete Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats von SNP zum freiwilligen öffentlichen Barübernahmeangebot der Bieterin ist auf der Website von SNP verfügbar: https://investor-relations.snpgroup.com/de/



Über SNP

SNP (Ticker: SHF.DE) ist mit seiner weltweit führenden Technologieplattform Kyano ein zuverlässiger Partner für Unternehmen, die bei Transformationsvorhaben und für mehr Geschäftsagilität auf wegweisende datengestützte Funktionalitäten setzen. Kyano integriert alle technischen Möglichkeiten und Partnerfunktionalitäten für eine softwarebasierte ganzheitliche Datenmigration und das Datenmanagement. In Kombination mit dem BLUEFIELD-Ansatz setzt Kyano einen weltweiten Industriestandard für die schnelle und sichere Reorganisation und Modernisierung von SAP-zentrierten IT-Landschaften bei gleichzeitiger Nutzung datengesteuerter Innovationen.

Weltweit vertrauen über 3.000 Kunden aller Branchen und Größen auf SNP, unter ihnen 20 der DAX 40 und mehr als 100 der Fortune 500 Unternehmen. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeitende an 35 Standorten in 20 Ländern. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen vorläufigen Umsatz von rund 254 Mio. EUR.

Weitere Informationen unter www.snpgroup.com



Ansprechpartner SNP

Marcel Wiskow

Director lnvestor Relations

Telefon: +49 6221 6425-637

E-Mail: marcel.wiskow@snpgroup.com

presse@snpgroup.com

10.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: SNP Schneider-Neureither & Partner SE Speyerer Str. 4 69115 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 6221 6425 637, +49 6221 6425 172 Fax: +49 6221 6425 20 E-Mail: investor.relations@snpgroup.com Internet: www.snpgroup.com ISIN: DE0007203705 WKN: 720370 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2084005

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2084005 10.02.2025 CET/CEST