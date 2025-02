Frankreich kündigt vor Gipfel KI-Investitionen von 109 Mrd Euro an

Paris (Reuters) - Frankreich will während des am Montag beginnenden KI-Gipfels in Paris Investitionen des Privatsektors in Höhe von 109 Milliarden Euro ankündigen.

Die Finanzierung umfasse Pläne der kanadischen Investmentfirma Brookfield im Volumen von 20 Milliarden Euro in Projekte im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) in Frankreich, teilte das Büro von Präsident Emmanuel Macron am Sonntagabend mit. Zudem könnten Finanzierungen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in den kommenden Jahren 50 Milliarden Euro erreichen.

In Paris beginnt am Montag der Artificial Intelligence Action Summit, ein zweitägiges Treffen führender Manager aus der Technologie-Branche mit Behördenvertretern aus fast 100 Staaten zum Thema KI. Bundeskanzler Olaf Scholz und andere Staats- und Regierungschefs werden in Paris vor Ort sein, um sich zum Beispiel mit OpenAI-Chef Sam Altman auszutauschen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Frage, wie der wachsende Energiehunger der weltweit aus dem Boden schießenden KI-Rechenzentren gestillt werden kann. Außerdem könnte ein Fonds aufgelegt werden, um weltweit KI-Projekte zu fördern.

Im Januar hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, dass OpenAI, die SoftBank und Oracle in den nächsten vier Jahren 500 Milliarden Dollar in die KI-Infrastruktur investieren würden, um den USA zu helfen, im globalen KI-Wettlauf vor China und anderen Rivalen zu bleiben.

