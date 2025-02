Palantir Technologies – Enormes Korrekturpotenzial

Die Aktie von Palantir Technologies hat den Anlegern in den vergangenen Wochen und Monaten, eigentlich seit dem Tief im Dezember 2022, große Freude bereitet. Vor allem zuletzt ging es für die Anteilsscheine des US-amerikanischen Anbieters von Datenanalyse sprunghaft aufwärts. Im Tageschart ist ein parabelförmiger Kursanstieg zu beobachten. Die Aufwärtstrendlinien werden immer steiler. Und gerade darin liegt die Gefahr einer Korrektur. Vor allem dann, wenn die steilste Trendlinie nach unten durchbrochen wird. In diesem Fall könnte es in Richtung des ehemaligen Hochs bei 82,38 USD gehen.

Analysten senken den Daumen

Auch fundamental besteht enormes Korrekturpotenzial. Insgesamt wird die Aktie von 17 Analysten unter die Lupe genommen. Lediglich zwei Experten empfehlen den US-Titel zum Kauf. Zehn Analysten nehmen sind neutral gestimmt und fünf raten zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 88,60 USD, etwa 20% unter dem aktuellen Aktienkurs.