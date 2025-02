EQS-News: Cherry SE erneuert Transparenzversprechen bei gleichzeitigem Verzicht auf Quartalsprogosen

EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Prognose

Cherry SE erneuert Transparenzversprechen bei gleichzeitigem Verzicht auf Quartalsprogosen



11.02.2025 / 17:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





München, 11. Februar 2025 – Die Cherry SE wird im Jahr 2025 auf Quartalsprognosen verzichten und sich verstärkt auf eine belastbare Jahresprognose konzentrieren.

Aufgrund des volatilen Kapitalmarkt- und Geschäftsumfelds – insbesondere der Abhängigkeit vom politischen Umfeld im Jahr einer außerordentlichen Bundestagswahl sowie der heute noch nicht absehbaren Konsequenzen der aktuellen und möglichen weiteren US-Einfuhrzölle auf in China gefertigte Waren - hat der Vorstand entschieden, im Jahr 2025 auf Quartalsprognosen zu verzichten und den Fokus wieder stärker auf eine belastbare Jahresprognose zu legen.

Zugleich verfolgt die Gesellschaft das Ziel, mittels regelmäßiger Unternehmensmeldungen vom Fortschritt im Geschäftsverlauf und bei wesentlichen Ziel-Metriken für 2025 zu berichten.

Am 27. Februar 2025 wird die Gesellschaft planmäßig über ihre vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal sowie dem Geschäftsjahr 2024 informieren.

Oliver Kaltner, CEO der Cherry SE erläutert: „Im Rahmen der Umbaumaßnahmen in den letzten zwei Jahren haben wir viel in die Kapitalmarktkommunikation investiert. Die Länder USA, Deutschland und China sind unsere zentralen Zielmärkte, die sowohl durch die Präsidentschaftswahl in den USA als auch die Bundestagswahl flankiert werden. Der Geschäftsverlauf muss mehr denn je im Sinne der Marktgegebenheiten ausgerichtet werden. Prognosen auf Quartalslevel sind hierbei nicht ausreichend stabil lieferbar.“



Über Cherry

Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden.

Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, München, Landskrona (Schweden), Paris (Frankreich), Kenosha (USA), Chicago (USA), Hongkong (China), Taipeh (China) and Shanghai (China).

Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/

Kontakt

Cherry SE

Nicole Schillinger

Investor Relations

P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München

T: +49 (0) 9643 2061 848

E: ir@cherry.de

11.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Cherry SE Rosental 7, c/o Mindspace 80331 München Deutschland ISIN: DE000A3CRRN9 WKN: A3CRRN Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2084719

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2084719 11.02.2025 CET/CEST