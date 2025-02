TAGESVORSCHAU: Termine am 12. Februar 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 12. Februar 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Schindler, Jahreszahlen 06:30 CHE: SGKB, Jahreszahlen 06:45 CHE: DKSH, Jahreszahlen 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Siemens Energy, Q1-Zahlen (detailliert) (10.30 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Teamviewer AG, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 FRA: EssilorLuxottica, Jahreszahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen 07:00 NLD: Heineken, Jahreszahlen 07:30 ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen und Strategieausglick 2025-2027 07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Jenoptik, Q4-Umsatz 07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen 07:30 NOR: Storebrand, Jahreszahlen 07:45 NLD: Ahold Delhaize, Jahreszahlen 08:00 DEU: Verbio, Q2-Zahlen 08:30 JPN: Softbank, Q3-Zahlen 10:00 DEU: Deutsche Börse, Bilanz-Pk (hybrid), Frankfurt/M. 13:00 USA: CME Group, Q4-Zahlen 13:00 USA: Kraft Heinz, Q4-Zahlen 17:45 FRA: Kleppiere, Jahreszahlen 17:45 FRA: Michelin, Jahreszahlen 22:00 USA: Cisco Systems, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Rexel, Jahreszahlen NLD: Randstad, Jahreszahlen USA: Biogen, Inc., Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Geldmenge M3/25 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 1/25 (vorläufig) 09:00 CZS: Verbraucherpreise 1/25 (endgültig) 10:00 ITA: Industrieproduktion 12/24 12:00 PRT: Verbraucherpreise 1/25 (endgültig) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Verbraucherpreise 1/25 14:30 USA: Realeinkommen 1/25 16:00 USA: Fed-Chef Jerome Powell, Anhörung 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Einnahmen aus Grundsteuer, Jahre 2013-2023, 1. HJ 2024 DEU: Fortsetzung der Tarifverhandlungen von Verdi zur Deutschen Post AG, Hamburg DEU: Zweite Runde der Tarifverhandlungen für die Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland, Langen 09:30 DEU: Beginn «Frankfurt Digital Finance 2025» und «European Fintech Day» - Zweitägige Konferenz der europäischen Finanzindustrie, Frankfurt am Main Unter dem Motto «Time to act, Europe! Unleashing the potential of the financial industry» diskutieren Sprecher wie Christiana Riley (Regional Head of North America, Santander), Philippe Oddo (Geschäftsführender Gesellschafter und Vorstandsvorsitzender, ODDO BHF), Alexandre Prot (Co-Founder, Qonto), Nicola Beer (Vizepräsidentin, EIB), Burkhard Balz (Vorstand, Deutsche Bundesbank) und Tamaz Georgadze (CEO und Mitgründer, Raisin) über die Zukunft des europäischen Finanzplatzes. 11:00 DEU: Virtuelle Pk Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz DSW zu Standortradar Deutschland: Wirtschaft, Transformation, Zukunft

