dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax setzt Rekordlauf fort

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DAX VOR WEITEREM REKORD - Der Dax dürfte seine Rekordjagd am Mittwoch fortsetzen und es erstmals über 22.100 Punkte schaffen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart 0,3 Prozent höher auf 22.108 Punkte. Weiteren Auftrieb geben vermutlich vor allem deutliche Kursgewinne an der Börse in Hongkong. Während es an der Wall Street recht ruhig zugegangen war, kletterte der Hang Seng am Morgen zeitweise um fast zweieinhalb Prozent. Kursgewinne beim E-Autohersteller BYD und dem Onlinehändlers Alibaba führten den Index auf das höchste Niveau seit Oktober. Im Dax sind die Aktien der Deutschen Börse einen Black wert. Am Vorabend kletterten sie nach Geschäftszahlen auf der Handelsplattform Tradegate mit 249 Euro einen weiteren Rekord. Das Niveau konnten sie zwar nicht ganz halten, legten aber immer noch deutlich zu.

USA: - WENIG BEWEGT - Vor den zur Wochenmitte erwarteten monatlichen Inflationsdaten haben sich die US-Aktienmärkte am Dienstag nur wenig bewegt und keine klare Richtung eingeschlagen. Vorsicht herrschte wieder, nachdem US-Präsident Donald Trump am Vortag die angekündigten Einfuhrzölle auf Aluminium und Stahl aus allen Ländern auf den Weg gebracht hatte. Der Dow Jones Industrial schloss 0,28 Prozent im Plus bei 44.593,65 Punkten. Der breit aufgestellte S&P 500 stieg um 0,03 Prozent auf 6.068,50 Zähler. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Nasdaq 100 sank hingegen um 0,29 Prozent auf 21.693,52 Punkte.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben Mittwoch überwiegend zugelegt. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten stieg zuletzt um 0,2 Prozent, während der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong um 1,9 Prozent anzog. In Japan notierte der Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsschluss knapp ein halbes Prozent im Plus.

DAX 22037,83 0,58% XDAX 22093,05 0,65% EuroSTOXX 50 5390,91 0,61% Stoxx50 4681,73 0,20% DJIA 44593,65 0,28% S&P 500 6068,50 0,03% NASDAQ 100 21693,52 -0,29%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,62 -0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0358 -0,05% USD/Yen 153,59 0,68% Euro/Yen 159,09 0,63%

BITCOIN:

Bitcoin 95.799 0,05% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 76,73 -0,27 USD WTI 73,03 -0,29 USD

