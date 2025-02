EQS-Adhoc: LifeFit Group MidCo GmbH: Grundsätzliche Einigung über Erwerb der FIT/One-Gruppe durch LifeFit Group erzielt; Finanzierung würde Aufstockung bestehender Anleihe beinhalten

EQS-Ad-hoc: LifeFit Group MidCo GmbH / Schlagwort(e): Firmenübernahme

LifeFit Group MidCo GmbH: Grundsätzliche Einigung über Erwerb der FIT/One-Gruppe durch LifeFit Group erzielt; Finanzierung würde Aufstockung bestehender Anleihe beinhalten

Frankfurt am Main, 12. Februar 2025 – Die LifeFit Group MidCo GmbH (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, „LifeFit Group“) teilt mit, dass ihre Geschäftsführung am heutigen Tage beschlossen hat, eine zwischen den Mehrheitseigentümern der LifeFit Group und den Gesellschaftern der FIT/One-Gruppe erzielte grundsätzliche Einigung über den Erwerb der FIT/One-Gruppe durch die LifeFit Group vollumfänglich zu unterstützen und den Erwerb zu verfolgen. Die LifeFit Group geht davon aus, dass ein Erwerb der FIT/One-Gruppe, durch die LifeFit Group überwiegend wahrscheinlich ist. Zu der FIT/One-Gruppe gehören Fitnessstudios in Deutschland und Österreich, die unter den Marken „FIT/One“ und „moreFit” betrieben werden. Bei den Mehrheitseigentümern der LifeFit Group handelt es sich um Private Equity Fonds, die von Waterland Private Equity Investments B.V. („Waterland“) beraten werden. Anteilseigner der FIT/One-Gruppe sind u.a. weitere Private Equity Fonds, die von Waterland beraten werden, sowie ein Joint-Venture-Partner. Die Gesellschafter der FIT/One-Gruppe beabsichtigen, einen Teil des Kaufpreises zu reinvestieren und würden damit Minderheitsgesellschafter der LifeFit Group.

Der Erwerb steht unter anderem unter dem Vorbehalt der Verhandlung eines Kaufvertrages und der Verträge zur Reinvestition sowie weiterer Gremienentscheidungen. Der Vollzug der Transaktion würde unter üblichen Vollzugsbedingungen stehen, einschließlich der Erlangung behördlicher Genehmigungen und einer Fremdfinanzierung zur teilweisen Finanzierung des Erwerbs der FIT/One-Gruppe.

Die LifeFit Group hält eine Teilfinanzierung des Erwerbs der FIT/One-Gruppe durch eine Aufstockung ihres unter ISIN NO0013252452 begebenen Nordic Bond für überwiegend wahrscheinlich. Eine solche Aufstockung würde voraussichtlich im Rahmen von Privatplatzierungen ausschließlich an qualifizierte Anleger erfolgen, vorbehaltlich der Marktbedingungen.

Die LifeFit Group MidCo GmbH ist die Rechtsnachfolgerin der Light AcquiCo GmbH und als solche Emittentin des Nordic Bond mit ISIN NO0013252452.

Mitteilende Person:

Mareike Scheer

Group Communications Manager

Phone: +49 (0)152 22930014

Email: presse@lifefit-group.com

Unternehmen:

LifeFit Group MidCo GmbH

Hanauer Landstraße 148a

60314 Frankfurt am Main

Deutschland

ISIN: NO0013252452

WKN: A383GU

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt

