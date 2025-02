Original-Research: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG (von Montega AG): Kauf...

^ Original-Research: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG - von Montega AG 12.02.2025 / 12:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu MPC Münchmeyer Petersen Capital AG Unternehmen: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG ISIN: DE000A1TNWJ4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen (zuvor: Halten) seit: 12.02.2025 Kursziel: 7,00 EUR (zuvor: 6,50 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann MPC Capital tätigt Add-on-Akquisition im Schiffsmanagement MPC hat gestern die Übernahme von 50% der Anteile an BestShip bekanntgegeben. Das Unternehmen wird, wie andere Teile des Schiffsmanagements, in einer langfristig angelegten JV-Struktur mit Wilhelmsen operieren. Obwohl keine finanziellen Details bekanntgegeben wurden, gehen wir davon aus, dass für die Anteile ein niedriger bis mittlerer einstelliger Millionenbetrag gezahlt wurde und angesichts erwarteter Synergieeffekte eine deutlich zweistellige Kapitalrendite erzielt werden kann. Insgesamt stellt BestShip u.E. auch strategisch ein gutes Add-on für die Schiffsmanagement-Plattform von MPC dar und schließt eine Lücke im Leistungsportfolio des Unternehmens. Skalierbare digitale Plattform im Zentrum des Geschäftsmodells von BestShip: Das in Hamburg ansässige Unternehmen mit knapp 20 Mitarbeitern hat sich auf die KI-gestützte Analyse von Schiffen zur Optimierung der Effizienz (u.a. Treibstoffverbrauch) und zur effizienten Erfüllung der immer strengeren regulatorischen Anforderungen spezialisiert. Konkret wertet BestShip eine Vielzahl schiffspezifischer Daten aus und schlägt Maßnahmen zur Kostenoptimierung bzw. zum Erreichen einer höheren 'Umweltklasse' vor. Dies reicht von 'Quick Wins' wie dem Umstellen auf LED-Leuchtmittel bis hin zu umfangreichen Maßnahmen wie einer Tiefgangverringerung oder einer Propellererneuerung. Die Datenanalyse umfasst auch regulatorisch relevante Datenpunkte, sodass sich darauf stützende regulatorische Dokumente und Reports erstellen lassen. Gemäß MPC werden diese Tätigkeiten von vielen Kunden noch manuell und ohne entsprechende Softwarelösung durchgeführt, sodass MPC signifikantes Wachstumspotenzial sieht. Kurzfristiger Fokus dürfte auf Hebung deutlicher Umsatzsynergien liegen: Mit der Übernahme dürfte der Fokus zunächst auf dem Onboarding des Targets sowie der Realisierung der Umsatzsynergien liegen. Dabei wird MPC u.E. einen Großteil der bislang betreuten Schiffe für die skalierbaren digitalen Lösungen von BestShip gewinnen. Laut Bundesanzeiger erzielte das Target in 2020 bzw. 2021 Erlöse i.H.v. 2,6 bzw. 2,3 Mio. EUR und schloss die Jahre u.E. deutlich profitabel ab. Mit der Erhöhung der Anzahl der betreuten Schiffe dürften sowohl die Erlöse als auch die Margen des Unternehmens steigen. Prognosen um Beiträge von BestShip angepasst: Aufgrund der HGB-Bilanzierung von MPC Capital werden insgesamt nur 50% der Erlöse und Ergebnisbeiträge bilanziert. Wir haben unsere Prognosen um die Beiträge der Akquisition angepasst, die sich unmittelbar positiv auf das EPS auswirken sollte. Darüber hinaus bestätigen wir unsere bisherigen Prognosen. Fazit: MPC hat mit BestShip eine kleine, aber u.E. sehr passende und wertstiftende Übernahme getätigt. Derweil dürfte MPC operativ weiter plangemäß performen. Nach der Umplatzierung des von der Gründerfamilie gehaltenen Mehrheitsanteils im Dezember 2024 zu 7,00 EUR je Aktie (Aufschlag auf den damaligen Kurs von ca. 15%) ist der Kurs ohne signifikante News um über 15% zurückgekommen. Im Zuge dessen stufen wir die Aktie auf 'Kaufen' und erhöhen unser Kursziel angesichts der positiven Effekte aus der Übernahme und des Vordrehens des Modells um mehrere Monate auf 7,00 EUR (zuvor: 6,50 EUR). 