ANALYSE-FLASH: UBS senkt Novartis auf 'Neutral' - Ziel runter auf 104 Franken

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Novartis von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 111 auf 104 Franken gesenkt. Novartis komme in eine Phase zahlreicher Patentausläufe, schrieb Analyst Matthew Weston in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Im Rahmen der strategischen Analyse PharmaValues 2025 sieht er die Schweizer als Underperformer. 2025 werde aus der Forschungspipeline wenig Neues kommen. Astrazeneca sieht er diesbezüglich als Favoriten und empfahl sie zum Kauf./ag/mis

