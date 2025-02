ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Commerzbank auf 'Buy' - Ziel 20 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das Geldhaus habe einen starken Ausblick auf 2025 und 2028 gegeben, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. In den kommenden Jahren seien hohe Ausschüttungen zu erwarten./bek/gl

