AppLovin stark mit Allzeithoch | Cisco überzeugt ebenfalls

Die Zahlen von AppLovin und die Fantasie das Mobile Gaming Geschäft zu veräussern, haben die Aktie gestern bereits nachbörslich auf neue Rekordhöhen gebracht. Ein Anstieg der Aktien um gut 28 % auf 489 US $, zeigen trotz der starken Performance in den vergangene Wochen weiter nach oben. Positive Analystenkommentare von der Bank of America, Piper Sandler und JP Morgan mit Kurszielen bis zu 600 $, verleihen der Aktie weiteren Schub.

Auch bei Cisco, dem Netzwerkausrüster und Börsenurgestein, sind die Kommentare der Experten zuversichtlich und werden als Folge auf die soliden Zahlen die Kursziele angehoben.



00:00 Intro

00:57 Konjunkturdaten USA

01:59 Tech-Aktien haben „China-Risiko“

03:11 Jerome Powell fährt auf Sicht | US Wirtschaft kühlt ab

05:41 Europa: Lage insgesamt instabil | DAX stark

07:39 China: Energiesektor | Zinsanhebungen wahrscheinlich

08:31 USA: Schuldenfrage | Effizienzsteigerung

10:39 Geopolitik: Wiederaufbau Gaza und Ukraine

11:39 Deere | Dutch Bros. | MGM | Robinhood | Albemarle u.a.

17:39 AppLovin 30 % fester

20:08 Cisco stark mit positiver Prognose

22:06 Reddit | The Trade Desk

24:01 Medungen: Eli Lilly

24:54 Analysten: Vertiv | CVS Health



