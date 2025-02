DAX® - Rekordjagd geht weiter

Der DAX® bleibt auf der Überholspur. Nachdem das Aktienbarometer am Vortag erstmals die Marke von 22.000 Zählern übersprang, konnten die deutschen „blue chips“ ihr Allzeithoch gestern weiter ausbauen. Mit 22.194 Punkten gelang dem DAX® bereits das 15. Rekordlevel in diesem Jahr. Eine der wenigen verbliebenen Widerstandszonen stellt nun ein Fibonacci-Projektions-Level (22.225 Punkte) in Verbindung mit dem oberen Bollinger Band (akt. bei 22.254 Punkten) dar. Auch diese Zielzone dürften die deutschen Standardwerte heute anpeilen. Aber kann die Rally einfach (immer) weitergehen? Bei der Beantwortung dieser Gretchenfrage liefert die jüngste Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) einen bemerkenswerten Anhaltspunkt. Der Anteil der Bullen unter den amerikanischen Privatanlegern beträgt aktuell nur noch 28,4 %, während der Prozentsatz der Bären auf 47,3 % angestiegen ist. Beide Werte liegen deutlich über den historischen Mittelwerten. Per Saldo schreitet die bereits letzte Woche beschriebene Sentimentkorrektur voran, wobei die gedämpfte Stimmung einen unterstützenden Faktor darstellt.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

