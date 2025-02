EQS-News: Starkes Umsatz- und EBIT-Wachstum von thyssenkrupp nucera im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres

EQS-News: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Starkes Umsatz- und EBIT-Wachstum von thyssenkrupp nucera im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres



13.02.2025 / 07:00 CET/CEST

Starkes Umsatz- und EBIT-Wachstum von thyssenkrupp nucera im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres

Höchster Quartalsumsatz in der Geschichte des Elektrolyse-Spezialisten

EBIT-Anstieg von thyssenkrupp nucera vor allem durch verbesserte Bruttomarge im Segment Grüner Wasserstoff

Fortsetzung der konsequenten Kostenkontrolle

Weiterhin hohe F&E-Aufwendungen zur Stärkung der Wettbewerbsposition

Positive Cashflow-Entwicklung

Ausblick Gesamtjahr 2024/2025 bestätigt

Dortmund, 13. Februar 2025 – thyssenkrupp nucera ist gut ins neue Geschäftsjahr 2024/2025 gestartet. Durch die konsequente und erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsstrategie ist der Anbieter weltweit führender Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen im ersten Quartal 2024/2025 in einem schwierigen Umfeld sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stark gewachsen. Weiterhin bremsten regulatorische Unsicherheiten, langsame Genehmigungsverfahren und hohe Anlaufkosten jedoch den Hochlauf der Wasserstoffindustrie.

Das Unternehmen hat im ersten Quartal 2024/2025 einen Auftragseingang in Höhe von 95 Mio. Euro nach 176 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahrszeitraum erzielt. Im Segment Grüner Wasserstoff (gH2) betrug der Auftragseingang 5 Mio. Euro nach 109 Mio. Euro in der entsprechenden Vorjahresperiode. Die marktspezifische hohe Volatilität im Projektgeschäft und Projektverschiebungen beeinflussten die Entwicklung. Außerdem war im Vorjahresquartal eine Tranche von rund 100 Mio. Euro im Zusammenhang mit dem Stegra-Projekt im Auftragseingang erfasst worden. Das schwedische Unternehmen setzt beim Bau von Europas erstem großtechnischen grünen Stahlwerks auf die Wasserelektrolyseure mit einer Kapazität von mehr als 700 Megawatt von thyssenkrupp nucera.

Im Geschäftssegment Chlor-Alkali (CA) wuchs das Volumen neuer Kundenaufträge um 35% auf 89 Mio. Euro (Vorjahresquartal: 66 Mio. Euro). Chlorum Solutions aus den USA hat thyssenkrupp nucera als Partner für die Entwicklung einer neuen Chlor-Alkali-Anlage in Casa Grande, Arizona, ausgewählt, was sich voraussichtlich im Auftragseingang des zweiten Quartals 2024/2025 widerspiegeln wird. Das Membranverfahren von thyssenkrupp nucera ist eine umweltfreundliche und sichere Technologie für die Versorgung mit Chlor und seinen Derivaten.

Im Dezember 2024 hat der Elektrolyse-Spezialist zudem eine Absichtserklärung mit Hydrom unterzeichnet. Der staatliche Entwickler der Wasserstoffstrategie des Omans plant den Ausbau der Nutzung des CO 2 -freien Energieträgers grüner Wasserstoff im Sultanat Oman. Der Oman plant, bis 2030 jährlich mindestens 1 Million Tonnen grünen Wasserstoff zu produzieren. Bis 2040 sollen es bis zu 3,8 Millionen Tonnen und bis 2050 sogar 8,5 Millionen Tonnen sein.

Das planmäßige Vorankommen bei der Projektabwicklung ließ den Auftragsbestand zum 31. Dezember 2024 auf 1,0 Mrd. Euro (31. Dezember 2023: 1,3 Mrd. Euro) sinken. Im gH2-Segment erreichte der Bestand an Aufträgen 0,6 Mrd. Euro (31. Dezember 2023: 0,9 Mrd. Euro) und im CA-Segment 0,4 Mrd. Euro (31. Dezember 2023: 0,5 Mrd. Euro).

Angetrieben durch die planmäßige Abwicklung der zahlreichen Projekte in den Segmenten Grüner Wasserstoff (gH2) und Chlor-Alkali (CA) hat der Elektrolyse-Spezialist den Umsatz um 27% auf 262 Mio. Euro (Vorjahresquartal: 206 Mio. Euro) kräftig erhöht. Vor allem die erfolgreiche Abwicklung des Stegra-Projekts in Schweden ließ den Umsatz mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur hocheffizienten Herstellung von grünem Wasserstoff um 30% auf 154 Mio. Euro (Vorjahresquartal: 119 Mio. Euro) wachsen. Ebenfalls sehr dynamisch entwickelte sich der Umsatz im zweiten Geschäftsbereich Chlor-Alkali. Die Neubauprojekte in Brasilien und den USA sowie die Serviceprojekte in Deutschland und dem Nahen Osten führten zu einem Umsatzanstieg im CA-Segment von 24% auf 108 Mio. Euro (Vorjahresquartal: 87 Mio. Euro).

Auch im ersten Quartal des neuen Berichtsjahres hat thyssenkrupp nucera mehr in Forschung und Entwicklung mit dem Technologie-Schwerpunkt Alkalische Wasserelektrolyse (AWE) und der Hochtemperatur-Elektrolyse SOEC investiert. Der F&E-Aufwand stieg von 5 Mio. auf 7 Mio. Euro.

Die Anzahl der Beschäftigten hat thyssenkrupp nucera zur Umsetzung der Wachstumsstrategie im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal um 294 Personen auf 1.059 Mitarbeitende (Stand zum 31. Dezember 2024) weltweit aufgestockt.

Der Anbieter weltweit führender Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen hat das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im ersten Quartal 2024/2025 auf 8 Mio. Euro (Vorjahresquartal: –2 Mio. Euro) deutlich verbessert. Die EBIT-Verbesserung wurde in erster Linie durch die verbesserte Bruttomarge im gH2-Bereich durch einen profitableren Projektmix, Wechselkurseffekte und eine vorausschauende Kostenoptimierung erreicht. Das EBIT im Segment gH2 stieg auf –8 Mio. Euro (Vorjahresquartal: –16 Mio. Euro). Das Umsatzplus ließ das EBIT im CA-Segment auf 16 Mio. Euro (Vorjahresquartal: 15 Mio. Euro) leicht zunehmen.

Das Finanzergebnis betrug wie im entsprechenden Vorjahresquartal 6 Mio. Euro. Das Unternehmen erwirtschaftete nach Ertragssteuern ein Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten von 9 Mio. Euro (Vorjahresquartal: 2 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie betrug 0,07 Euro (Vorjahresquartal: 0,02 Euro).

„Die Herausforderungen am Markt für grünen Wasserstoff sind zwar unverändert sehr hoch. Aber die Notwendigkeit für die Umsetzung der Dekarbonisierungsstrategien der Industrie besteht ebenfalls weiterhin. Die Wachstumsaussichten für diesen Markt sind also nach wie vor intakt“, sagt Dr. Werner Ponikwar, CEO von thyssenkrupp nucera.

„Mit unserem Top-Technologieportfolio für die hocheffiziente Elektrolyse zur Herstellung von grünem Wasserstoff und Chlor sowie Natronlauge erfüllen wir die Anforderungen der Kunden – und sind in der Lage, auch die notwendigen Investitionen in Forschung und Entwicklung zur Weiterentwicklung unserer Technologien zu stemmen. Denn wir verfügen über das dazu notwendige starke finanzielle Fundament“, fügt Dr. Werner Ponikwar, CEO von thyssenkrupp nucera, hinzu.

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 bleibt unverändert. Der Vorstand von thyssenkrupp nucera erwartet für das Geschäftsjahr 2024/2025 einen Umsatz zwischen 850 Mio. und 950 Mio. Euro (Vorjahr: 862 Mio. Euro). Zur Umsatzentwicklung werden voraussichtlich überwiegend bereits vertraglich vereinbarte Projekte beitragen. Im Segment Grüner Wasserstoff (gH2) soll erwartungsgemäß ein Umsatz zwischen 450 Mio. und 550 Mio. Euro (Vorjahr: 524 Mio. Euro) erzielt werden. Für das Chlor-Alkali-Segment wird ein Umsatzanstieg auf 380 Mio. bis 420 Mio. Euro (Vorjahr: 338 Mio. Euro) prognostiziert. Sowohl das Neubau- als auch das Servicegeschäft sollen zum Wachstum beitragen.

Für das EBIT erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2024/2025 einen Wert zwischen

–30 Mio. und 5 Mio. Euro (Vorjahr: –14 Mio. Euro). Die EBIT-Entwicklung ist wesentlich von der Abwicklung und Verumsatzung des bestehenden Auftragsbestands abhängig. Im Segment Grüner Wasserstoff (gH2) erwartet der Vorstand ein verbessertes EBIT auf einen negativen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag (Vorjahr: –76 Mio. Euro) und im CA-Bereich ein positives EBIT im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich (Vorjahr: 62 Mio. Euro).



thyssenkrupp nucera: Eckdaten Finanzlage (in Mio. EUR) Q1 Q1

2023/20243

2024/2025

Auftragseingang 176 95 -46% gH21 109 5 -95% CA2 66 89 35% Umsatz 206 262 27% gH21 119 154 30% CA2 87 108 24% EBITDA 0 11 ++ EBIT -2 8 ++ gH21 -16 -8 51% CA2 15 16 8% EBIT-Marge -1% 3% ++

Nettoergebnis 2 9 ++

Ergebnis je Aktie 0,02 0,07 ++



1 Grüner Wasserstoff (gH2) 2 Chlor-Alkali-Elektrolyse

3 Die Vergleichszahlen für das Geschäftsjahr 2023/2024 sind im Rahmen einer Anpassung nach IAS 8.41

rückwirkend angepasst worden.

Die Vorzeichenangabe der Veränderungsraten richtet sich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Verbesserungen

werden mit Plus (+) bezeichnet, Verschlechterungen mit Minus (-). Bei sehr hohen positiven oder negativen

Veränderungsraten (≥ 100% bzw. ≤100%) wird die Veränderungsrichtung durch „++“ bzw. „--“ angezeigt.

