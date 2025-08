IRW-News: Uranium Energy Corp.: Uranium Energy´s Sweetwater Projekt wurde von der US-Regierung für ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren ausgewählt, um die In-situ-Förderkapazitäten zu erweitern

IRW-PRESS: Uranium Energy Corp.: Uranium Energy´s Sweetwater Projekt wurde von der US-Regierung für ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren ausgewählt, um die In-situ-Förderkapazitäten zu erweitern

Uranium Energy´s Sweetwater Projekt wurde von der US-Regierung für ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren ausgewählt, um die In-situ-Förderkapazitäten zu erweitern und damit die größte Dual-Feed-Urananlage in den USA zu schaffen.

Als größter Urankomplex in den USA spiegelt die Einbeziehung von Sweetwater seine strategische Bedeutung für die Wiederaufnahme der heimischen Uranproduktion wider, die das Ziel von Präsident Trump unterstützt, die mineralischen Ressourcen Amerikas zu erschließen und seine nukleare Industriebasis wieder aufzubauen.

Casper, Wyoming, 5. August 2025 - Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das Unternehmen oder UEC) (- https://www.commodity-tv.com/play/uranium-energy-uranium-market-analysis-and-insight-on-production-and-future-production-potential/ -) gibt bekannt, dass sein Sweetwater Uranium Complex vom U.S. Federal Permitting Improvement Steering Council (der Steering Council) im Rahmen der Umsetzung der Executive Order von Präsident Trump vom 20. März 2025 über Sofortmaßnahmen zur Steigerung der amerikanischen Mineralproduktion als Transparenzprojekt ausgewiesen wurde.

Die Durchführungsverordnung wies die Bundesbehörden an, die Genehmigungen für bestimmte vom Lenkungsrat ausgewählte Infrastruktur- und kritische Mineralprojekte zu beschleunigen. Infolgedessen wurde Sweetwater für die Beschleunigung ausgewählt und in das FAST-41-Transparenz-Dashboard aufgenommen. Die Aufnahme von Projekten wie Sweetwater unterstützt die Mineralproduktionsziele der USA, indem ein effizienterer und transparenterer Genehmigungsprozess des Bundes für Projekte geschaffen wird, die das Potenzial haben, für die Nation wichtige Mineralien zu liefern.

Das Hauptziel von UEC mit dieser Genehmigungsinitiative ist es, In-Situ-Recovery-Mining-Methoden (ISR) zu ermöglichen, eine umweltschonendere Methode zur Uranförderung, innerhalb der bestehenden Bergbaugenehmigungsgrenzen und die Bergbaugrenzen zu erweitern, um angrenzende ISR-fähige Lagerstätten auf Bundesflächen unter der Aufsicht des Bureau of Land Management (BLM) einzubeziehen. Das BLM, das dem Innenministerium unterstellt ist, ist die federführende Behörde für die Erteilung von Genehmigungen auf Bundesebene.

Amir Adnani, Präsident und CEO von UEC, erklärte:

Die Auswahl von Sweetwater im Rahmen von FAST-41 unterstreicht seine nationale Bedeutung als Schlüsselprojekt zur Erreichung der Ziele der Vereinigten Staaten, eine zuverlässige Infrastruktur aufzubauen und die Unabhängigkeit von Kernbrennstoffen zu unterstützen. Sweetwater wurde 2024 von Rio Tinto erworben und wird nach den laufenden Betriebsfortschritten im Powder River Basin in Wyoming und in Südtexas die dritte Hub-and-Spoke-Produktionsplattform von UEC sein. Nach Abschluss dieser zusätzlichen Genehmigungsinitiative wird Sweetwater die größte Dual-Feed-Urananlage in den Vereinigten Staaten sein, die sowohl konventionelles Erz als auch ISR-Harz verarbeiten darf. Dies verschafft dem Unternehmen eine unvergleichliche Flexibilität bei der Skalierung der Produktion im Great Divide Basin und nutzt die führende inländische Ressourcenbasis von UEC. Wir sind stolz und dankbar für die Unterstützung des Lenkungsausschusses im Rahmen der Verordnung von Präsident Trump zur Beschleunigung einer sicheren, vorhersehbaren und erschwinglichen Versorgung mit kritischen Mineralien.

Emily Domenech, von der Trump-Regierung ernannte Exekutivdirektorin des Federal Permitting Improvement Steering Council, fügte hinzu:

Ich freue mich, den Sweetwater-Komplex im FAST-41-Transparenz-Dashboard willkommen zu heißen, das das Ziel von Präsident Trump unterstützt, die Mineralressourcen Amerikas zu erschließen. Das Uran, das dieses Projekt produzieren kann, wäre für unser Land von entscheidender Bedeutung, da wir daran arbeiten, unsere Abhängigkeit von Russland und China zu verringern, unsere nationale und wirtschaftliche Sicherheit zu stärken und eine robuste inländische Lieferkette für Kernbrennstoffe wiederherzustellen.

Über die Sweetwater-Verarbeitungsanlage

Der Sweetwater-Komplex von UEC wird von der Sweetwater-Verarbeitungsanlage dominiert, einer konventionellen Uranmühle mit einer Kapazität von 3.000 Tonnen pro Tag, die vom Bundesstaat Wyoming vollständig lizenziert und genehmigt ist. Mit einer bestehenden lizenzierten Kapazität von 4,1 Millionen Pfund UO pro Jahr wird Sweetwater nach Abschluss dieser ISR-Genehmigungsinitiative die größte lizenzierte Uranproduktionsanlage in den Vereinigten Staaten mit Dual-Feed-Fähigkeit sein.

Weitere wichtige Highlights des Sweetwater-Komplexes:

- Führende Ressourcenbasis in den USA: Über 175 Millionen Pfund historische Uranressourcen(1) .

- Skalierbare Plattform mit umfangreichen Daten: 6,1 Millionen Fuß historische Bohrungen; das Beckenportfolio von Uranium Energy umfasst nun insgesamt ~108.000 Acres.

- Zuvor genehmigte Minen: Umfasst die Uranminen Sweetwater (Red Desert), Big Eagle und Jackpot (Green Mountain), die für konventionelle Abbaumethoden genehmigt sind.

- Hoch investierte Vermögensbasis mit Knappheitswert: Erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen bei der Umrüstung bestehender Anlagen gegenüber dem Bau einer neuen Anlage, einschließlich gemeinsamer Infrastruktur und verbesserter Betriebssynergien.

Hinweis:

1. Basierend auf internen Studien und anderen historischen Daten, die von früheren Eigentümern der zugrunde liegenden Projekte erstellt wurden und aus dem Zeitraum zwischen 1984 und 2019 stammen. Diese Schätzungen werden vom Unternehmen als historisch betrachtet, und ein qualifizierter Sachverständiger hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen zu klassifizieren. Das Unternehmen behandelt sie nicht als aktuelle Ressourcenschätzungen und legt diese historischen Schätzungen zu Illustrationszwecken und zur Bereitstellung relevanter Informationen über die Projekte für die Leser offen. Darüber hinaus wurden diese Schätzungen nicht gemäß den Standards von S-K 1300 erstellt, und die Ergebnisse zukünftiger Schätzungen des Unternehmens können von diesen historischen Schätzungen abweichen.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung zu den Projekten des Unternehmens wurden von Chris Hamel, P.Geo., Vice President Exploration, Kanada, für das Unternehmen geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person gemäß der SEC-Vorschrift S-K 1300 ist.

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist Amerikas größter und am schnellsten wachsender Lieferant von Uran, das für die Erzeugung sicherer, sauberer und zuverlässiger Kernenergie benötigt wird. UEC treibt die nächste Generation kostengünstiger, umweltfreundlicher ISR-Uranabbauprojekte in den Vereinigten Staaten und hochgradiger konventioneller Projekte in Kanada voran. Das Unternehmen verfügt über drei Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming mit einer kombinierten lizenzierten Produktionskapazität von 12,1 Millionen Pfund U3O8 pro Jahr. Diese Produktionsplattformen werden durch lizenzierte Zentralaufbereitungsanlagen (CPPs) unterstützt und von mehreren US-amerikanischen ISR-Uranprojekten versorgt. Im August 2024 wurde der ISR-Betrieb im Christensen Ranch-Projekt in Wyoming aufgenommen, wobei mit Uran beladene Harzharze an die Irigaray CPP in Wyoming geliefert wurden. Das Unternehmen verfügt über diversifizierte Uranbestände, darunter: (1) eine konventionelle Pipeline hochwertiger kanadischer Projekte, deren Kernstück das Weltklasse-Projekt Roughrider bildet; (2) eines der größten physischen Uranportfolios an in den USA gelagertem U3O8; und (3) eine bedeutende Beteiligung an Uranium Royalty Corp., dem einzigen Lizenzgebührenunternehmen in diesem Sektor. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens wird von Fachleuten mit jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in der Kernbrennstoffindustrie geleitet, darunter in den Schlüsselbereichen Uranexploration, -erschließung, -abbau und -produktion.

Kontaktieren Sie die Investor Relations von Uranium Energy Corp. unter:

Gebührenfrei: (866) 748-1030

Fax: (361) 888-5041

E-Mail: info@uraniumenergy.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Börseninformationen:

NYSE American: UEC

WKN: AØJDRR

ISN: US916896103

Safe Harbor-Erklärung

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen historischen Tatsachen stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas dar. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht feststehender Beträge und Annahmen der Unternehmensleitung beruhen und unter anderem Aussagen zu den Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Genehmigungsänderungen und seinen Erwartungen hinsichtlich des Sweetwater-Komplexes enthalten. Alle anderen Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, geht davon aus oder geht nicht davon aus, plant, schätzt oder beabsichtigt verwendet werden oder die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, würden, könnten oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder impliziert genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, und umfassen unter anderem die tatsächlichen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Abweichungen von den zugrunde liegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen, zukünftige Mineralressourcenschätzungen können von historischen Schätzungen abweichen, die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen und die daraus resultierende Verwässerung durch die Beschaffung von Kapital durch den Verkauf von Aktien, Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche, die mit der Umwelt, Verzögerungen oder Ausfällen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, Lizenzen oder Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschließungs- oder Bauarbeiten, Rechtsstreitigkeiten oder Ansprüchen, Einschränkungen des Versicherungsschutzes und anderen Faktoren verbunden sind, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle oder Vorhersagemöglichkeiten des Unternehmens. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Aussagen sich als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung und in anderen Dokumenten, auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, verlassen. Für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beansprucht das Unternehmen den Schutz der Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen im Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ergänzen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

