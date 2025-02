Bitcoin nahe 96.000 Dollar – Anleger hoffen auf „FOMC-Minutes“

Der Bitcoin hält sich zu Wochenbeginn zunächst knapp über der Marke von 96.000 Dollar auf. Anleger dürften ihre Aufmerksamkeit in den kommenden Tagen insbesondere auf geldpolitische Entwicklungen in den USA richten. Die Hoffnungen auf ein kryptofreundliches Washington sind indes wieder in den Hintergrund gerückt. Investoren hoffen allerdings weiterhin auf die Einführung strategischer Bitcoin-Reserven in den Vereinigten Staaten.

Donald Trump ist seit rund einem Monat US-Präsident – Hoffnung auf Einführung strategischer Bitcoin-Reserven bleiben bestehen

Seit rund einem Monat bewohnt US-Präsident Donald Trump nun das Weiße Haus. Bis dato warten Anleger allerdings auf konkrete Schritte in puncto Einführung strategischer Bitcoin-Reserven. Unter dem Strich hoffen Investoren allerdings auch auf eine insgesamt kryptofreundlichere Regierung und damit nicht zuletzt auf laxere Regeln.