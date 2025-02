Auch ohne die Amis pumpt der Dax weiter gen Norden. Rheinmetall und Siemens Energy sind heute die Treiber, die den deutschen Vorzeigeindex auf ein neues Allzeithoch getrieben haben. Rheinmetall ist aber nicht der einzige Rüstungswert, der heute Vollgas gibt. Auch die Aktien Renk und Hensoldt "explodieren" regelrecht.

Der Grund findet sich hier in den erwarteten starken Investitionen aus Europa im Bereich der Rüstung. Damit also keine neuen Nachrichten. Die Aktie von Broadcom steht bei Martin momentan im Fokus, denn es gibt sehr gute Anzeichen dafür, dass der Kurs weiter gen Norden driften wird. Zu den Gründen heute mehr in der Live-Sendung.

Die Intel-Aktie kann in der letzten Wochen den stärksten Wochengewinn seit Januar 2000 aufs Parkett zaubern. Die Frage ist hier, was da los ist. Denn fundamental hat sich bislang nichts veränderts. Intel steht noch immer vor den gleichen Herausforderungen wir vor einer Woche. Nur mit einem 25 Prozent höheren Aktienkurs.

