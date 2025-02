AKTIE IM FOKUS: Kardashian zieht Nike-Anleger an

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine Partnerschaft mit dem Mode-Label Slims von Kim Kardashian hat die jüngste Erholungstendenz von Nike am Dienstag gestärkt. Die Anteile des US-Sportartikelkonzerns gewannen anderthalb Stunden vor dem Wall-Street-Schluss 5,1 Prozent auf 76,78 Dollar und führten damit den etwas schwächeren Leitindex Dow Jones Industrial an.

Mit der seit einigen Tagen positiven Kurstendenz stemmen sich Nike gegen ihren übergeordneten Abwärtstrend. Seit dem Jahresanfang stehen sie mit 1,5 Prozent im Plus. Die Analysten von Jefferies bezeichneten die Kooperation mit Kardashian, bei der es um eine neue Fitness-Marke für Frauen geht, als Schritt in die richtige Richtung.

2025 verlief für Nike-Anleger bislang holprig. Erst Anfang Februar hatten die Titel den tiefsten Stand seit März 2020 erreicht, sich dann aber nach oben geschwungen. Der aktuelle Kurszuwachs hellt das charttechnische Bild auf. Sowohl die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend als auch die 50-Tage-Linie, die die mittelfristige Entwicklung beschreibt, ließen die Nike-Aktien nun hinter sich - ein Hoffnungsschimmer für die leidgeprüften Anleger, die im Jahr 2024 einen Kursverlust von gut 30 Prozent zu verkraften hatten.

Nike hatte 2024 mit Umsatzrückgängen zu kämpfen und schockte die Anleger mit einem trüben Geschäftsausblick. Volle Lager und aggressive Preisnachlässe für veraltete Lifestyle-Produkte machten dem Unternehmen zu schaffen und überschatteten positive Impulse durch neue Produktlinien./ajx/he