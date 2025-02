EQS-News: SGL Carbon beschließt die Restrukturierung des Geschäftsbereichs Carbon Fibers. Vorlage vorläufiger Zahlen zum Geschäftsjahr 2024

EQS-News: SGL CARBON SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Vorläufiges Ergebnis

SGL Carbon beschließt die Restrukturierung des Geschäftsbereichs Carbon Fibers. Vorlage vorläufiger Zahlen zum Geschäftsjahr 2024



Wiesbaden, 18. Februar 2025. Der Vorstand der SGL Carbon SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Restrukturierung des verlustbringenden Geschäftsbereichs Carbon Fibers beschlossen. SGL Carbon wird die Geschäftsaktivitäten der Carbon Fibers deutlich reduzieren und auf einen profitablen Kern fokussieren. Für alle Standorte der Carbon Fibers werden individuelle Lösungen erarbeitet, die auch Schließungen unprofitabler Standorte umfassen. Bereits am 23. Februar 2024 hatte die SGL Carbon die Prüfung aller strategischen Optionen für den Geschäftsbereich Carbon Fibers bekannt gegeben. Das dem Geschäftsbereich Carbon Fibers bilanztechnisch zugeordnete Joint Venture Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes S.p.A. (BSCCB) ist von der Restrukturierung nicht betroffen.

Ein Komplettverkauf des Geschäftsbereichs Carbon Fibers wurde intensiv geprüft, wird aber als nicht mehr realisierbar erachtet. Dr. Stephan Bühler, zuständiges Vorstandsmitglied der SGL Carbon, führt dazu aus: „Wir befinden uns in der Anfangsphase der Restrukturierung des Geschäftsbereichs Carbon Fibers. Daher bitten wir um Verständnis, dass wir derzeit noch keine konkreten Angaben über einzelne Standortschließungen und den genauen Zeitraum der Restrukturierung machen können. Unser Ziel ist es, zügig mit der Umsetzung zu beginnen, um Klarheit für unsere Belegschaft zu schaffen. Mit der Umsetzung der Restrukturierung werden wir schnellstmöglich beginnen, um die operativen Verluste der CF und die damit verbundenen Auswirkungen auf die gesamte SGL Carbon kurzfristig einzudämmen.“

Die Gesellschaft erwartet durch die umfangreiche Restrukturierung einmalige liquiditätswirksame Sondereinflüsse in einer Größenordnung von ca. 50 Mio. € über die nächsten zwei Jahre.

Carbon Fibers produziert an sieben Standorten in Europa und Nordamerika mit rund 870 Mitarbeitenden insbesondere Textil-, Acryl- und Carbonfasern. Nach Rückgang der Nachfrage nach Carbonfasern für die Windindustrie waren Umsatz und Ergebnis des Geschäftsbereichs im Laufe der Geschäftsjahre 2023 und 2024 deutlich eingebrochen.

„Die früheren Erwartungen an die Carbonfaser als Zukunftsmaterial für die Automobilindustrie haben sich nicht erfüllt. Auch die Windindustrie konnte die fehlenden Bedarfsmengen nicht kompensieren. Verbunden mit zunehmenden weltweiten Überkapazitäten fielen über die letzten beiden Jahre hohe operative Verluste an, die die gesamte SGL Carbon belasteten“, erläutert Andreas Klein, Vorstandsvorsitzender der SGL Carbon, den Schritt zur Restrukturierung des Carbonfasergeschäfts.

Vorläufiger Umsatz und bereinigtes EBITDA 2024

Carbon Fibers erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024, auf Basis vorläufiger Zahlen, einen Umsatz in Höhe von rund 210 Mio. €

(Vorjahr: 224,9 Mio. €)

. Das negative bereinigte EBITDA der Carbon Fibers ohne den Ergebnisanteil des Joint Ventures BSCCB betrug im Geschäftsjahr 2024 nach vorläufigen Zahlen erwartungsgemäß rund minus 27 Mio. € (Vorjahr: minus 10,9 Mio. €).

Die fortgesetzt schwache Geschäftsentwicklung der Carbon Fibers hat auch Auswirkungen auf den Konzern. Gemäß vorläufiger Zahlen betrug der Konzernumsatz der SGL Carbon im Geschäftsjahr 2024 rund 1.026 Mio. € (Vorjahr: 1.089,1 Mio. €). Das vorläufige bereinigte EBITDA des Konzerns blieb mit rund 163 Mio. € leicht unter Vorjahresniveau (Vorjahr: 168,4 Mio. €), aber im Rahmen der gegebenen Guidance für 2024. Basierend auf den derzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Prognosen für einige unserer Absatzmärkte, wie der Automobil- und Halbleiterindustrie, geht die SGL Carbon auch im Geschäftsjahr 2025 von einem herausfordernden Marktumfeld aus.

Weitere Informationen zur Geschäftsentwicklung im Jahr 2024 sowie die finalen Finanzkennzahlen können dem Geschäftsbericht der SGL Carbon entnommen werden, die zusammen mit der Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr am 20. März 2025 veröffentlicht werden.

Über SGL Carbon

Die SGL Carbon ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsweisenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Brennstoffzellen und anderen Energiespeichersystemen. Darüber hinaus entwickeln wir Lösungen für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen.

Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter

www.sglcarbon.com/presse

zu finden.

Wichtiger Hinweis:

Soweit unsere Pressemitteilung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält, beruhen sie auf derzeit zur Verfügung stehenden Informationen und unseren aktuellen Prognosen und Annahmen. Naturgemäß sind zukunftsgerichtete Aussagen mit bekannten wie auch unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Einschätzungen abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Dazu zählen z. B. nicht vorhersehbare Veränderungen der politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Umfeld unserer Hauptkundenindustrien, der Wettbewerbssituation, der Zins- und Währungsentwicklungen, technologischer Entwicklungen sowie sonstiger Risiken und Unwägbarkeiten. Weitere Risiken sehen wir u. a. in Preisentwicklungen, nicht vorhersehbaren Geschehnissen im Umfeld akquirierter Unternehmen und bei Konzerngesellschaften sowie bei den laufenden Kosteneinsparungsprogrammen. Die SGL Carbon übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen anzupassen oder sonst zu aktualisieren.

SGL Carbon SE

Claudia Kellert – Head of Investor Relations,

Communications and Corporate Sustainability

Söhnleinstraße 8

65201 Wiesbaden

Telefon +49 611 6029-100

Telefax +49 611 6029-101

presse@sglcarbon.com

www.sglcarbon.com

