EQS-News: USU im Gartner® Market Guide für IT Service Management Plattformen 2025 gelistet

Möglingen, 18. Februar 2025.

Das international anerkannte IT-Marktforschungsunternehmen Gartner® hat den "Market Guide for IT Service Management Platforms 2025" veröffentlicht. USU wird als einer von 20 namhaften Anbietern genannt.

Wesentliche Erkenntnisse und Trends im IT Service Management

Laut dem aktuellen Gartner-Report spielen IT Service Management (ITSM)-Plattformen eine zentrale Rolle für die Bereitstellung und Automatisierung von IT-Dienstleistungen. Gartner prognostiziert trotz der Marktreife ein Wachstum von 15,1% im Jahr 2025 und erwartet, dass das Marktvolumen bis 2028 auf 14,9 Milliarden US-Dollar ansteigt.

Die Marktentwicklung zeigt eine zunehmende Integration von KI-Technologien, hybride Bereitstellungsmodelle sowie eine erweiterte Nutzung über klassische ITSM-Funktionen hinaus. Die steigende Komplexität von IT-Umgebungen und wachsende Anforderungen an Flexibilität und Agilität fordern Unternehmen heraus, umfassendere und anpassungsfähige ITSM-Lösungen einzusetzen.

Besondere Bedeutung kommt dabei der Erweiterung von ITSM-Plattformen in angrenzende Bereiche wie Enterprise Service Management (ESM) zu. Unternehmen setzen verstärkt auf ITSM-Tools, die auch in HR, Facility Management oder Finanzabteilungen genutzt werden können. Gartner stellt außerdem fest: „Zugang zu generativer KI: Die Verbreitung öffentlicher großer Sprachmodelle hat die Eintrittsbarrieren für Anbieter gesenkt, generative KI in ihre Angebote zu integrieren... Gartner beobachtet weiterhin umfangreiche Investitionen in KI und maschinelles Lernen (ML) seitens der ITSM-Plattformanbieter... Die GenAI-Technologie beschleunigt Investitionen in KI/ML weiter, insbesondere durch umfassendere Conversational-AI-Erlebnisse, Wissensgenerierung und Anwendungsfälle wie die Zusammenfassung von Fällen.“

"Wir sind überzeugt, dass die erneute Erwähnung im Gartner Market Guide unsere strategische Ausrichtung bestätigt. Durch innovative Lösungen in den Bereichen KI, Automatisierung und Service-Integration unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre IT-Prozesse effizienter zu gestalten und Kosten nachhaltig zu optimieren", erklärt Peter Stanjeck, Senior Vice President & Managing Director R&D bei USU.

Der Gartner-Report „Market Guide for IT Service Management Platforms“, veröffentlicht am 5. Februar 2025 von den Analysten Rich Doheny, Chris Matchett, ist verfügbar unter https://eu1.hubs.ly/H0gGB-D0.

Als führender Anbieter von Software- und Servicelösungen für das IT- und Customer-Service-Management unterstützt USU ihre Kunden dabei, IT-Ressourcen im Cloud- und KI-Zeitalter optimal zu nutzen. Weltweit vertrauen uns Organisationen, um ihre IT-Infrastruktur zu modernisieren, Cloud-Kosten zu minimieren und ihre Service-Exzellenz zu steigern.

USU-Technologien sorgen für umfassende Transparenz und Kontrolle über hybride IT-Umgebungen – von On-Premises Data Center zu Cloud-basierten Services und Hardware Assets. Darüber hinaus dient die KI-gestützte Plattform von USU als zentrale Wissensbasis und liefert konsistente Informationen für alle Kommunikationskanäle und Kundenservices.

