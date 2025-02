Die meistgehandelten Produkte: HSBC übertifft die Erwartungen!

Am Mittwoch legt der DAX® im frühen Handel auf bis zu 22.935 Punkte zu. Kaum ein Tag vergeht, an dem der er nicht ein neues Rekordhoch erreicht. Etwas später gibt der deutsche Leitindex jedoch wieder rund 100 Punkte ab. Auch die Zollandrohungen Trumps, die nun auf April in Aussicht gestellt wurden, belasten die Anleger nicht wirklich. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Call Optionsscheine auf HSBC.

Die Aktie der internationalen Großbank zeigt sich jüngst sehr solide. Auch die kürzlich veröffentlichten Quartalszahlen zum 4. Quartal untermauern dies. Durch höhere Provisionserträge hat HSBC weitaus mehr verdient als erwartet. Dennoch will der Vorstandschef Stellen streichen und damit die Kosten drücken. Auch ein Aktien-Rückkauf von bis zu 2 Milliarden Aktien wurde angekündigt. Zuletzt stiegen die Papiere um 0,7 Prozent auf mehr als 904 EUR. Weiter stehen Call Optionsscheine auf Super Micro Computer im Blickpunkt der Anleger. Die Aktie des Computerherstellers für Rechenzentren schloss gestern rund 16,5 Prozent im Plus und auch heute handelt die Aktie vorbörslich schon fast 4 Prozent höher. Noch eine Woche hat das Unternehmen Zeit sein Jahresbericht für 2024 nachzureichen. Grund für die bemerkenswerte Aufwärtsbewegung ist die weiter anhaltende KI-Euphorie. Zuletzt sind auch Open-End-Turbos auf Infineon stark gefragt. Auch der deutsche Halbleiterhersteller verzeichnet eine positive Entwicklung an der Börse. Bedeutende Veränderungen gibt es in der Aktionärsstruktur. Blackrock hält mittlerweile fast 7 Prozent der Stimmrechte. Mit einem Kurs von rund 38 EUR fehlt außerdem nicht mehr viel zum 52W-Hoch. Auch heute legte das Papier schon 0,75 Prozent zu.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs) Bear HR3D93 13,63 127,00 USD 268,06 USD 0,90 Open End DAX® Bull UG26MN 20,00 22905,50 Punkte 20915,27 Punkte 11,48 Open End DAX® Bear UG2ZSE 36,80 22905,00 Punkte 26578,76 Punkte 6,22 Open End Infineon Technologies AG Bull UG2RE8 1,55 38,25 EUR 36,53 EUR 21,05 Open End DAX® Bull UG26BL 1,20 22905,50 Punkte 22850,00 Punkte 219,21 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.02.2025; 10:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Deutsche Telekom AG Call UG2M3L 0,98 34,805 EUR 36,50 EUR 12,52 18.06.2025 Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs) Call HD1TG3 3,56 127,00 USD 99,14 USD 2,79 17.12.2025 Dürr AG Bull HD90XX 1,49 25,74 EUR 28,00 EUR 6,99 17.09.2025 HSBC Holdings PLC Call UG1UE0 0,78 899,00 GBp 900,00 GBp 8,58 17.12.2025 Super Micro Computer Inc. Call HD7YLV 1,46 58,55 USD 58,00 USD 2,53 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.02.2025; 10:40 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit RENK Group AG Long HD9CL3 25,08 30,575 EUR 23,72 EUR 5 Open End Ferrari N.V. Long HD2LVG 17,81 485,25 EUR 360,90 EUR 4 Open End DAX® Long HD1GPF 7,14 22884,00 Punkte 21934,19 Punkte 25 Open End HENSOLDT AG Long HD0SQP 4,88 47,85 EUR 39,00 EUR 6 Open End DAX® Short HC01KY 0,37 22883,00 Punkte 28555,82 Punkte -4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.02.2025; 10:45 Uhr;

