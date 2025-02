Direkt zum Video auf YouTube

Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht.

Aber auch Aktien, die gerade aufgrund bestimmter Ausgangslagen sehr interessant sind, nimmt Martin unter die Lupe. Heute die Aktie von S&P Global, einem Finanz-Wert aus der Welt der Ratingagenturen und Marktindex-Unternehmen. In den letzten zwölf Monaten hat der Kurs um 27 Prozent zugelegt und zeigt damit seit langem eine solide und konstante Performance, die zuletzt sogar recht deutlich über der Durchschnitts-Entwicklung des S&P 500 liegt.

Financial-Werte hält Martin momentan so und so für aussichtsreich, aber mit S&P Global habt ihr einen Kandidaten vor euch, der das Portfolio zusätzlich auch noch stabilisieren kann. Mehr dazu in der heutigen Analyse.