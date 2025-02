PNE überrascht sich selbst mit Gewinnentwicklung - Aktienkurs steigt deutlich

CUXHAVEN (dpa-AFX) - Der Windkraft- und Photovoltaik-Projektierer PNE hat im abgelaufenen Jahr voraussichtlich seine eigene Ergebniserwartung übertroffen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte vorläufigen Zahlen zufolge bei 60 bis 70 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Eigentlich hatte PNE nur mit 40 bis 50 Millionen Euro gerechnet. Analysten erwarten gut 47 Millionen Euro.

Hintergrund der überraschend guten Entwicklung sei eine Kombination aus der über den ursprünglichen Einschätzungen liegenden positiven Ergebnisse aus den Aktivitäten in den Segmenten Stromerzeugung und Services sowie aus Projektverkäufen, hieß es weiter. Die endgültigen Geschäftszahlen für 2024 will PNE am 27. März veröffentlichen.

Anleger zeigten sich erfreut. Die Aktie des Unternehmens legte auf der Handelsplattform Tradegate um 7 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zu./he/ajx