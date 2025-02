AKTIE IM FOKUS: Mercedes-Benz mit weiteren Gewinnmitnahmen - Ausblick enttäuscht

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Mercedes-Benz haben am Donnerstag nach der Vorlage von Geschäftszahlen und einem Ausblick für 2025 im frühen Handel 3,3 Prozent eingebüßt. Damit knüpften sie an die Gewinnmitnahmen vom Vortag nach einem Hoch seit September an und waren zudem Schlusslicht im leicht stabilisierten Dax . Der Autobauer verzeichnete 2024 wegen des schlecht laufenden China-Geschäfts einen deutlichen Gewinneinbruch. Im laufenden Jahr rechen die Schwaben mit noch mehr Gegenwind.

Analysten hatten nach dem schwachen Lauf im vergangenen Jahr zwar schon einen weiteren Rückgang der operativen Marge im wichtigen Pkw-Geschäft befürchtet. Im Schnitt lagen die Erwartungen für 2025 aber bisher in der oberen Hälfte der neuen Bandbreite.

Die Erwartungen an das operative Ergebnis (Ebit) dürften nun nach unten revidiert werden, kommentierte George Galliers von der US-Investmentbank Goldman Sachs. Mercedes-Finanzchef Harald Wilhelm sagte zudem in einer Präsentation, mögliche neue US-Importzölle könnten die Margen noch schmälern./gl/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------