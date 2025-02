GNW-News: Society for Clinical Research Sites (SCRS) und Fortrea gehen eine Partnerschaft zur Förderung der Zusammenarbeit in der klinischen Forschung ein

^DURHAM, North Carolina, Feb. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Society for Clinical Research Sites (SCRS) und Fortrea (Nasdaq: FTRE), ein führendes globales Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, CRO), freuen sich, die Förderung der Arbeitsgruppe ?SCRS Collaborate Forward" durch Fortrea bekanntzugeben. Die Arbeitsgruppe ?Collaborate Forward", die aus 16 führenden Global Impact Partner (https://myscrs.org/industry-partnerships/global-impact-partners/)- Organisationen besteht, wird bewährte Verfahren zur Reduzierung des Verwaltungsaufwands im gesamten Bereich der klinischen Forschung untersuchen und entwickeln. Die Gruppe setzt sich für Transparenz und Zusammenarbeit ein, um die Herausforderungen zu bewältigen, mit denen klinische Forschungszentren konfrontiert sind. Durch die Verbesserung interner Prozesse sollen die Standorte nachhaltiger und die Studien effizienter werden, was letztlich zu einem reibungsloseren Ablauf für die Patienten führt. Die Förderung durch Fortrea stellt eine bedeutende Investition in die Förderung branchenweiter Innovationen dar und spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, Prüfzentren an die Spitze der Planung klinischer Studien zu bringen. ?Wir freuen uns, mit der SCRS zusammenzuarbeiten, um diese Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen und zu unterstützen", so Mike Clay, Senior Vice President of Global Project Delivery bei Fortrea. ?Klinische Studien werden immer komplexer und die Branche steht unter zunehmendem Druck, Innovationen für Patienten zu beschleunigen. Wir sind der Meinung, dass die Zusammenarbeit mit klinischen Forschungszentren der Schlüssel zu mehr Effizienz und Produktivitätssteigerungen ist, die den Prozess klinischer Studien optimieren werden. Diese Initiative wird konkrete Lösungen entwickeln, hinter denen sich Sponsoren klinischer Studien, CROs, Anbieter, Prüfzentren und Patientenvertretungsgruppen versammeln können. Als führendes Auftragsforschungsinstitut sind wir stolz darauf, bei diesen Bemühungen an vorderster Front zu stehen und sicherzustellen, dass die Prüfzentren weiterhin eine zentrale Rolle bei der Förderung des Fortschritts und der Förderung einer stärkeren branchenweiten Zusammenarbeit spielen, um Patienten schneller lebensverändernde Behandlungen zukommen zu lassen." ?Klinische Forschung erfordert eine einzigartige Interdependenz, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Collaborate Forward wird über Erfolge von Partnerschaften berichten, die sich auf die Menschen, Prozesse und Technologien auswirken und die klinische Forschung heute verbessern", fügte Sean Soth, Senior Vice President, Strategy and Global Business Partnerships, SCRS, hinzu. ?Wir freuen uns, Fortrea als Gründungssponsor von Collaborate Forward begrüßen zu dürfen. Diese Partnerschaft unterstreicht den Wert branchenübergreifender Zusammenarbeit und der gemeinsamen Anstrengungen, die erforderlich sind, um einen bedeutenden Fortschritt bei der Schaffung eines stärker vernetzten und effizienteren Ökosystems für klinische Studien zu erzielen." Collaborate Forward wird sich zunächst auf den Beginn von Studien konzentrieren und die Vorteile der Zusammenarbeit durch fesselnde Geschichten, Fallstudien und datengestützte Erkenntnisse aufzeigen. Die Gruppe wird regelmäßig zusammenkommen, um Erkenntnisse auszutauschen, Branchentrends zu bewerten und pragmatische Tools zu entwickeln, die Sponsoren und CROs in ihren Organisationen umsetzen können. Über den Fortschritt der Arbeitsgruppe wird im Laufe des Jahres 2025 auf den SCRS Site Solutions Summits und in Veröffentlichungen berichtet, in denen die wichtigsten Ergebnisse und Erfolge der Zusammenarbeit hervorgehoben werden. Die SCRS lädt Sponsoren und CROs, die sich für die Nachhaltigkeit von Standorten einsetzen, ein, sich diesen Bemühungen anzuschließen und zur Gestaltung einer effektiveren und synergetischeren klinischen Forschungslandschaft beizutragen. Für weitere Informationen zur Teilnahme wenden Sie sich bitte an Brian Egan (mailto:brianeegan@gmail.com). Über die Society for Clinical Research Sites Die Society for Clinical Research Sites (SCRS) ist die führende Interessenvertretung, die sich dafür einsetzt, der weltweiten Gemeinschaft der klinischen Forschungszentren eine gemeinsame Stimme zu verleihen. Die SCRS vertritt mehr als 11.000 Forschungszentren weltweit und fördert die Zusammenarbeit und den Austausch in der Branche, die sich für standortbezogene Interessenvertretung, Bildung, Mentoring und Vernetzung einsetzen. Die SCRS ist ein aktiver und einflussreicher Fürsprecher für Standorte in Brancheninitiativen, um sicherzustellen, dass die Perspektive der Prüfzentren gehört und geschätzt wird. Erfahren Sie mehr und engagieren Sie sich unter myscrs.org (http://myscrs.org/).?Unsere Stimme. Unsere Gemeinschaft. Ihr Erfolg. Über Fortrea Fortrea (Nasdaq: FTRE) ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die klinische Entwicklung in der Life-Science-Branche. Wir arbeiten mit aufstrebenden und großen biopharmazeutischen, biotechnologischen, medizintechnischen und diagnostischen Unternehmen zusammen, um Innovationen im Gesundheitswesen voranzutreiben, die das Angebot lebensverändernder Therapien für Patienten beschleunigen. Fortrea bietet Management von klinischen Studien der Phasen I-IV, klinische Pharmakologie und Beratungsdienste an. Die Lösungen von Fortrea basieren auf drei Jahrzehnten Erfahrung in mehr als 20 Therapiegebieten, einer Leidenschaft für wissenschaftliche Strenge, außergewöhnlichen Erkenntnissen und einem starken Netzwerk von Prüfzentren. Unser talentiertes und vielfältiges Team, das in etwa 100 Ländern tätig ist, ist darauf ausgelegt, Kunden weltweit fokussierte und flexible Lösungen zu bieten. Erfahren Sie mehr darüber, wie Fortrea von der Pipeline zum Patienten zu einer transformativen Kraft wird, unter Fortrea.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=R4y_dUKlDWmT8La-MCbx- CatZj1oT1bKeJjL9VBQfw8rTsTIkyalI4dyQmCTWY2JC0979ZZjdBTpl0pdirp1hA==) und folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=scSMmxCo9TvOL2s71P- FkjTLlvTzznxnuwKhLmivEOEIQ3tfKW7i- xCxGD1IGPt788RXRJ1PVkyQgFnEZL_H6joYI9r8AXNAQqC6qBTBHjE=) und X (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=cnQy19MfqayrdLwy5AC_9a72XEckbNFfM8Jo _7Gw0JHaf6mtvfssdoEyxOU-R2Ih) (ehemals Twitter). SCRS - Kontakte: Marissa Hill (Medien) - 267-865-3296, marissa.hill@myscrs.org (mailto:marissa.hill@myscrs.org) Brian Egan (Medien) - 518-207-6965, brianeegan@gmail.com (mailto:brianeegan@gmail.com) Kontakt zu Fortrea: Galen Wilson (Medien) - 703-298-0802, media@fortrea.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=L7lZ18H-puAbWaG0133Lh_sFNZaEz- r2HxU3PQkmO4uT9N4V2-Ts3VB60tZMRfOsxn0ubveNolKP1pvkfv8ObhPwe23ycJcLhsVwMtgNzoI=) Kate Dillon (Medien) - 646-818-9115, kdillon@prosek.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=9AMbIWIhHI1QC6y- uhNUWMrmMpzpM9g8E5dOf_YaiIBJNUqPtrPOq3pCPfCdYU6bz1jgV3K50f7CthrRUCNlGCe1U1MmJHgs ElBYsCrHi6k=) °