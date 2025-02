IRW-News: First Nordic Metals Corp.: First Nordic wird mit 2025 TSX Venture 50 Award ausgezeichnet

IRW-PRESS: First Nordic Metals Corp.: First Nordic wird mit 2025 TSX Venture 50 Award ausgezeichnet

Toronto, ON - 20. Februar 2025 / IRW-Press / First Nordic Metals Corp. (FNM oder das Unternehmen) (TSX.V: FNM, OTCQB: FNMCF, FWB: HEG0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in die 2025 TSX Venture 50-Liste aufgenommen wurde. Mit dem 2025 Venture 50 Award werden die führenden 50 von über 1.600 Emittenten der Börse TSX Venture Exchange geehrt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt anhand der Leistungsdaten des Jahres 2024 in Bezug auf drei gleichgewichtete Hauptkriterien: Wachstum der Marktkapitalisierung, Aktienkurssteigerung und Wachstum des Handelsvolumens. Nähere Einzelheiten finden Sie unter diesem Link: www.tsx.com/venture50

CEO Taj Singh kommentiert die Auszeichnung folgendermaßen: 2024 war für First Nordic ein prägendes Jahr. Wir haben die Weichen für unsere Führungsrolle als Goldexplorations- und Golderschließungsunternehmen gestellt. Mit dem TSX Venture 50 Award ausgezeichnet zu werden, zeugt vom Erfolg der wachstumsfördernden Initiativen unseres Teams mit strategischen Übernahmen und Projekterweiterungen und von der Unterstützung unserer wichtigsten Aktionäre und Geschäftspartner. Schweden und Finnland zählen aktuell zu den attraktivsten, faszinierendsten und am wenigsten erkundeten Regionen für die Rohstoffexploration weltweit. Mit einer starken Ressourcenbasis und einem zur Gänze finanzierten, umfangreichen Bohrprogramm in mehreren potenzialreichen Zielzonen sind wir für ein spannendes Jahr 2025 und für den Ausbau von Europas Goldbergbauregion der Zukunft bestens gerüstet.

Über First Nordic Metals

First Nordic Metals Corp. (FNM) ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen, das Projekte in Schweden und Finnland konsolidiert, mit der Vision, das nächste Goldlager Europas zu schaffen. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Goldprojekt Barsele in Nordschweden, das als Joint Venture mit dem führenden Goldproduzenten Agnico Eagle Mines Limited betrieben wird. Im unmittelbaren Umfeld des Projekts Barsele verfügt FNM über sämtliche Eigentumsanteile an einer Liegenschaft in Bezirksgröße, die zwei weitere Projekte (Paubäcken, Storjuktan) umfasst. Zusammen mit dem Projekt Barsele erstrecken sich die Projekte über eine Fläche von insgesamt etwa 100.000 Hektar im Grünsteingürtel Gold Line. Darüber hinaus ist FNM in Nordfinnland zu 100 % an einer Liegenschaft in Bezirksgröße beteiligt, die den gesamten unzureichend erkundeten Grünsteingürtel Oijärvi abdeckt, einschließlich der Lagerstätte Kylmäkangas, das größte bekannte Goldvorkommens in diesem Gürtel.

Im Namen des Board of Directors

Taj Singh, M.Eng, P.Eng, CPA

CEO & Board Director

Weiterführende Informationen erhalten Sie über:

Alicia Ford, Direktor, Corporate Development, Tel: 604-687-8566, info@fnmetals.com

Folgen Sie First Nordic Metals:

Twitter: @fnmetals | Youtube: @firstnordicmetalscorp | LinkedIn: @firstnordicmetals

Facebook: @FirstNordicMetals | Instagram: @firstnordicmetals

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Kommentare bezüglich des Zeitplans und des Inhalts bevorstehender Arbeitsprogramme, geologischer Interpretationen, des Erhalts von Konzessionsgebieten, potenzieller Mineralgewinnungsprozesse, usw. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und sind daher mit innewohnenden Risiken und Ungewissheiten verbunden. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen abweichen, die derzeit in solchen Aussagen erwartet werden, und FNM ist nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

