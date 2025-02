Tarifstreit: Warnstreiks an Flughäfen in NRW

KÖLN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Am Köln/Bonner Flughafen hat ein eintägiger Warnstreik der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi begonnen. Passagiere müssen am zweitgrößten Flughafen von Nordrhein-Westfalen mit massiven Flugausfällen und Verzögerungen rechnen. Zur Streikteilnahme aufgerufen sind die Mitarbeiter der Bodenabfertigung. Die Gewerkschaft Verdi rechnet am Kölner Airport mit 200 bis 300 Teilnehmern.

Am Düsseldorfer Flughafen soll am Montagmorgen ein eintägiger Warnstreik beginnen. Verdi will so den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst erhöhen. Sie fordert acht Prozent mehr Entgelt, aber mindestens 350 Euro mehr im Monat sowie drei zusätzliche freie Tage.

Viele Flugausfälle erwartet

Nach Angaben beider Flughäfen wird mit massiven Beeinträchtigungen des Flugbetriebs und zahlreichen Flugausfällen gerechnet. Fluggäste sollten sich vor der Anreise bei Airline oder Reiseveranstalter nach dem Status ihrer Flüge erkundigen.

In Köln/Bonn wird erwartet, dass im Streikzeitraum von 168 Passagierflügen insgesamt 75 ausfallen. Es kann demnach auch zu Verzögerungen und weiteren Flugausfällen oder Umleitungen kommen.

In Düsseldorf, dem größten NRW-Flughafen, soll "ein Notbetrieb" aufrechterhalten werden. Von den ursprünglich geplanten 334 geplanten Starts und Landungen würden mindestens 30 Prozent gestrichen. Verdi erwartet bis zu 600 Streikteilnehmer in Düsseldorf./uho/DP/zb