Aktien Frankfurt Ausblick: Verluste - Nach der Wahl nun Sondierung im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem Erholungsversuch des Dax geht am Dienstag bereits wieder etwas die Luft aus. Rund eine Stunde vor dem Handelsbeginn signalisierte der X-Dax ein Minus von 0,5 Prozent auf 22.322 Punkte. In der Vorwoche hatte der Dax bei 22.935 Punkten seine Rekordjagd zunächst beendet. Das Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 wird am Dienstag mit einem Abschlag von 0,4 Prozent erwartet.

Nach der ersten Erleichterung über den Ausgang der Bundestagswahl stehen nun die schwierigen Sondierungsgespräche zur Bildung einer neuen Regierung im Fokus. Auch die insgesamt schwachen Vorgaben aus Übersee sorgen für Zurückhaltung.

In der Berichtssaison veröffentlichte der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) Jahreszahlen und Ausblick. "Besser als erwartet", lautete dazu die Einschätzung eines Händlers. Auf Tradegate gewannen die Titel vorbörslich 2,6 Prozent zum Xetra-Schluss.

Zu den Zahlen und Prognosen von Heidelberg Materials sagte ein Börsianer, sie seien solide, aber wohl nicht gut genug, um weitere Gewinnmitnahmen zu vermeiden. Die Papiere des Baustoffkonzerns gaben auf Tradegate um 2,8 Prozent nach.

Der Online-Broker Flatexdegiro setzte sich überraschend ambitionierte Mittelfristziele bis 2027. Sie lägen deutlich über den Erwartungen, hieß es von Goldman Sachs . Die Aktien gewannen auf Tradegate Prozent.

Rheinmetall streben in Richtung der Kursmarke von 1000 Euro mit einem vorbörslichen Plus auf Tradegate von 2,2 Prozent. Hier treiben weiter Erwartungen in puncto deutlich steigender Verteidigungsausgaben Deutschlands und der EU.

Thyssenkrupp legten um 2,6 Prozent zu. Weiter für Fantasie sorgt eine mögliche Abspaltung des Marine-Geschäfts./ajx/mis